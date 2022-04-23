Tüm dünyanın dikkatini çekti! Ukraynalı askeri bu çelik yelek kurtardı, Türk detayı merak uyandırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’yı işgalinden gelen görüntüleri tüm dünya yakından takip ediyor. Rus askerlerinin saldırılarından kurtulan bir askerin sosyal medyada çelik yeleğini paylaşması gündem oldu. Kurşunlardan tahrip olan çelik yeleğin üzerine Türkçe “Dış yüzey” yazısı çelik yeleğin Türkiye’den alındığının kanıtı olarak gösterildi.

TÜRK VURGUSU YAPTI

Ukraynalı Arslon Xudos isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan bir fotoğraf Rusya-Ukrayna savaşının dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Çeliğin yeleğin üzerinde bulunan kurşun izlerinin yanında Türkçe harfler sosyal medyada popüler oldu. Fotoğrafa çeşitli yorumlar gelirken Xudos gönderisine, “Ukraynalı bir asker birkaç kurşundan kurtuldu. Zırh Türk'tür.” notunu ekledi.



