Tüm dünyanın gözü Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününde!

DÜĞÜNÜ AN BE AN AKTARIYORUZ... CANLI YAYIN
Dünya bugün bir kez daha bir peri masalına tanıklık ediyor. Rol aldığı Suits dizisiyle ün kazanan Meghan Markle, dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak nitelendirilen Prens Harry ile evleniyor.
MEGHAN MARKLE'IN GELİNLİĞİ MERAK KONUSUYDU!
Prens Harry ile nişanlandığının ilan edildiği günden bu yana nasıl bir gelinlik giyeceği merak edilen Meghan Markle, annesi Doria Ragland ile yan yana bindiği otomobilde ilk kez gelinliğiyle görüntülendi.
Uzun saçlarını toplayan Meghan Markle'ın duvağındaki pırıltılı taç dikkat çekti.
Prens Harry ise düğünün yapıldığı yere ağabeyi Prens William'la birlikte halkı selamlayarak geldi. Prens Harry ve Prens William, gelinin kiliseye gelişini bekledi.
İLKLERİN DÜĞÜNÜ! MİHRAPTA PRENS CHARLES EŞLİK ETTİ!
Bir diğer merak edilen konu ise babası düğüne katılmayan Meghan Markle'a mihrapta kime eşlik edileceğiydi. Bazı kaynaklarda Prenses'e annesi eşlik edeceği iddiası vardı ancak ilklerin düğünüolarak anılan bu düğünde Meghan Markle'a Prens Harry'nin babası
Galler Prensi Charles eşlik etti.
Kraliyet düğününe birçok ünlü isim de katılıyor.
Amerikan medyasının önde gelen isimlerinden Oprah Winfrey ve adı bir dönem James Bond serisi için de geçen İngiliz aktör Idris Elba tören için Windsor Şatosuna geldi.
George ve Amal Clooney
David - Victoria Beckham
Pippa Middleton ve eşi
Oprah Winfrey
David Beckham
Carol Middleton ve Michael Middleton
Pippa Middleton
Prens Harry ve abisi Prens William düğünün yapılacağı Şapel'e doğru yürüyor.
Meghan Markle Şapel'e giderken kendisini bekleyen halkı selamlıyor.
Prens Harry ve abisi Prens William St George Şapeli'nde seremoni için hazır bekliyor.
Kraliçe Elisabeth düğünün yapılacağı Şapel'e giriş yaptı.
Düğnün gerçekleşceği alana gelen Meghan Markle'ın annesi gözyaşlarını tutamadı.
St George Şapeli'nde ilk görüntüler
Düğün töreninin gerçekleşeceği St George Şapeli'nin içinden ilk görüntüler dünyaya servis edildi.
Yeni evli çift bu güzergah üzerinde halkı selamlayacak
Prens Harry ve Meghan Markle, TSİ 14:00'te Windsor kentinde bulunan St George Şapeli'ndeki törenle evlenecek.
Nikahın kıyılmasının ardından çift TSİ 15:00'te atlı arabaya binerek, Windsor sokaklarında dolaşacak.
Araç, Castle Hill'den ayrılacak, Windsor sokaklarında ilerleyecek ve daha sonra Long Walk yolundan geçerek, Windsor Şatosu'ndaki St George Salonu'na dönecek.
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