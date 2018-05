Tüm dünyanın gözü Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününde!

DÜĞÜNÜ AN BE AN AKTARIYORUZ... CANLI YAYIN

Dünya bugün bir kez daha bir peri masalına tanıklık ediyor. Rol aldığı Suits dizisiyle ün kazanan Meghan Markle, dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak nitelendirilen Prens Harry ile evleniyor.

MEGHAN MARKLE'IN GELİNLİĞİ MERAK KONUSUYDU!

Prens Harry ile nişanlandığının ilan edildiği günden bu yana nasıl bir gelinlik giyeceği merak edilen Meghan Markle, annesi Doria Ragland ile yan yana bindiği otomobilde ilk kez gelinliğiyle görüntülendi.

Uzun saçlarını toplayan Meghan Markle'ın duvağındaki pırıltılı taç dikkat çekti.

Prens Harry ise düğünün yapıldığı yere ağabeyi Prens William'la birlikte halkı selamlayarak geldi. Prens Harry ve Prens William, gelinin kiliseye gelişini bekledi.

İLKLERİN DÜĞÜNÜ! MİHRAPTA PRENS CHARLES EŞLİK ETTİ!

Bir diğer merak edilen konu ise babası düğüne katılmayan Meghan Markle'a mihrapta kime eşlik edileceğiydi. Bazı kaynaklarda Prenses'e annesi eşlik edeceği iddiası vardı ancak ilklerin düğünüolarak anılan bu düğünde Meghan Markle'a Prens Harry'nin babası

Galler Prensi Charles eşlik etti.