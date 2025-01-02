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Tüm dünyanın kullandığı sohbet uygulaması Tango'ya erişim engeli getirildi! Artık giriş yapılamıyor

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.01.2025 12:42
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Tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması Tango, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Tango, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime kapatıldı.

Tüm dünyanın kullandığı sohbet uygulaması Tango'ya erişim engeli getirildi! Artık giriş yapılamıyor

Google Play Store’da 100 milyondan fazla indirilen uygulama, mesajlaşma, görüntülü arama ve canlı yayın gibi özellikleriyle tanınan Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

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Platformun resmi alan adı olan ‘tango.me’, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi. Tango kullanıcıları uygulamaya Türkiye’den erişim sağlayamazken uygulamanın yeniden erişime açılıp açılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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