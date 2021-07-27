Tüm dünyayı kandırdı! Erkek kılığına girerek 2 yıl boyunca papalık yapan Papa Joan’ın hikayesi sansasyon yarattı

Katolik Kilisesi tarafından saklanmaya çalışılan bu hikayenin baş kahramanı Papa Joan, İngiltere’den ihraç edilen bir ailenin kızı olarak Almanya’da doğdu. Zekası ile daha çocukluk yaşlarında dikkatleri çeken Joan, 12 yaşından itibaren erkek gibi giyinmeye ve davranmaya başladı. Dine duyduğu ilgi ve merak onun bütün hayatını değiştirdi.

MANASTIRA GİRDİ

Papa Joan, öncelikle Atina’da din ve felsefe eğitimi aldı. Daha sonrasında ise Roma’ya giderek kendisini John Anglicus ismiyle tanıtarak Benedictine Manastırına girdi. Roma’da kaldığı süre boyunca rahipler ve kardinallerle yakın ilişkiler kurarak kendisini sevdirdi. Dönemin Papası olan IV. Leon'un sağlığının kötüye gitmesiyle Vatikan'da yeni bir Papa arayışı başlamıştı ki tüm rahipler ve kardinaller, sıradaki görev için Joan'ı gösterdi. 847 yılında Papa IV. Leon vefat edince yerine kilise dışından olmasında rağmen Papa Joan seçildi.

HAMİLELİĞİNİ SAKLAMAYI BAŞARDI

8.Joan ismiyle papalığa başladı ve 2 sene 5 ay 4 gün boyunca görevini yaptı. Görevi esnasında hizmetkarlarından biriyle gizlice ilişkiye girerek hamile kaldı ve durumu 9 ay boyunca saklamayı başardı. 855 yılında Aziz Petrus Kilisesi dışında kortej halince yapılan bir dini tören esnasında doğum sancıları tutunca çocuğunu doğuran Juan’ın kadın olduğu anlaşıldı. Bu olayın sonrasında görevinden alınan Joan’ın ölümüne dair pek çok rivayet ortaya atılsa da başına ne geldiği kesin olarak bilinmiyor.



