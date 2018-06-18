MAGAZİN

Tüm gözler Kylie Jenner'da!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

Kylie Jenner, dün akşam en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile birlikte batı Hollywood'un popüler mekanı Craig's'de yemek yedi

Tüm gözler Kylie Jenner'da!

Reality şov yıldızı ve kozmetik prensesi Kylie Jenner, dün akşam en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile yemekteydi.

İkili, batı Hollywood'un en seçkin restoranlarından biri olan Craig's'de yemek yedi.

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20 yaşındaki esmer güzeli, Alexander Wang imzalı taytı, dekoltesi bol beyaz büstiyeri ve şeffaf ayakkabılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kendine Maxim'in Dünyanın En Seksi 100 Kadını listesinde de yer bulan Kylie, ünlü kıvrımlarını gururla sergiledi. Ancak Kylie'nin göğüsündeki çatlaklar da dikkatli gözlerden kaçmadı.

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Kylie'nin mekana geldiğini gören hayranları, ondan imza alabilmek için uzun huyruklar oluşturdu.

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Jenner'ın dikkat çeken şeffaf topuklu ayakkabıları ise, üvey ablası Kim Kardashian'ın kocası Kanye West'in tasarımı olan Yeezy markasına ait...

Kylie Jenner, anne olduktan sonra doğum kilolarından hızla kurtulmayı başararak da gündem olmuştu.

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Kylie, Stormi adını verdiği kızını 1 Şubat 2018'de dünyaya getirmişti.


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