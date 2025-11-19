Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tüm mahalle deprem oluyor sanıp dışarı çıktı! Evlerde çatlak oluştu, bantla kapadılar

İzmir'de iki ilçeyi birbirine bağlayacak olan Onat Tüneli çalışmaları bir mahallenin kabusu oldu. Evlerde çatlar oluştu, duvarlar ikiye ayrıldı. Dün akşam çalışmalar nedeniyle sarsılan mahalleli deprem olduğunu sanarak sokağa fırladı. Mahalli duruma isyan ederek, "Herkes panikatak hastası oldu." dedi. İkiye ayrılan duvarlarından fareler, böcekler giren vatandaş çözümü bantla kapatmakta buldu.

Tüm mahalle deprem oluyor sanıp dışarı çıktı! Evlerde çatlak oluştu, bantla kapadılar

İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlamak amacıyla yapımı süren Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle Atamer Mahallesi'nde bazı evlerde yıkımlar ile çok sayıda bina ve sokakta da çatlaklar meydana geldiği öne sürüldü. Dün akşam devam eden çalışmalarda büyük sarsıntı hissettiklerini anlatan Necla Köprülü, "Dün evde otururken, deprem oluyor zannedip çocuklarımı alarak dışarı çıktım. Tüm mahalle dışardaydı. Çözüm istiyoruz" dedi.

Tüm mahalle deprem oluyor sanıp dışarı çıktı! Evlerde çatlak oluştu, bantla kapadılar 1

PANİKLE SOKAĞA FIRLADILAR

Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlamak amacıyla yapımı süren Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle Atamer Mahallesi'nde bazı evlerde yıkımlar meydana gelirken, birçok bina ve sokakta çatlaklar oluştuğu ileri sürüldü. Dün akşam devam eden çalışmalar sırasında sarsıntı hisseden mahalleli, panikle sokağa çıktıklarını söyledi. Mahallede yaşayan Necla Köprülü, çözüm beklediklerini belirterek, "Bu evlerde yaşamak zorundayız. Çatlakları fareler girmesin diye bantladık. Karşımızda muhatap bulamıyoruz. Bize 1 senelik kira veriyorlar. 1 sene sonra ben ne yapacağım?

Tüm mahalle deprem oluyor sanıp dışarı çıktı! Evlerde çatlak oluştu, bantla kapadılar 2

"HERKES PANİKATAK HASTASI OLDU"

Emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum. Yıllardır bağırıyoruz ama sesimizi duyan yok. Dün evde otururken deprem oluyor zannedip çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Tüm mahalle dışardaydı. Çözüm istiyoruz. Konteyner mi yapıyorsun? Çadır mı açıyorsun? Ne yapıyorsan yap çıkıp, gidelim. Bizlere yardım etmeleri için illa buradan bir cenaze çıkması mı gerekiyor? Belediye başkanımız bir akşam burada kalsın. Milletin halini görsün. Herkes panikatak hastası oldu" dedi.

Tüm mahalle deprem oluyor sanıp dışarı çıktı! Evlerde çatlak oluştu, bantla kapadılar 3

'ÇATLAKLARI BANTLA KAPATIYORUZ'

Evinde çatlaklar meydana geldiğini belirten Nurettin Çelik ise "Kanser hastasıyım ve bu evde yatıyorum. Muhatap bulamıyoruz. Defalarca anlattık ama yine de yok. Akşam deprem oluyor gibi hissettik, mağduruz. 7 aydır kanser tedavisi gördüğüm için buradan gidemiyorum. Çatlakları bantlarla kapatıyoruz. Dış kapımız kapanmıyor. Çatlakların arasından böcekler eve giriyor, üstümüzdeki böceklerle uyanıyoruz. Kimsenin umurunda değiliz" ifadelerini kullandı. Oturduğu binanın bitişiğindeki binadan ayrıldığını belirten Çiğdem Bulut da "Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Dün gece yine tüm mahalle sokağa döküldü. Lütfen sesimizi duyun. Bu kadar insan mağdur oldu. Bina ayrıldı, kolonlar çatladı" diye konuştu. (DHA)

Tüm mahalle deprem oluyor sanıp dışarı çıktı! Evlerde çatlak oluştu, bantla kapadılar 4

Tüm mahalle deprem oluyor sanıp dışarı çıktı! Evlerde çatlak oluştu, bantla kapadılar 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şili'de doğa yürüyüşü yapan 5 turist fırtına nedeniyle hayatını kaybettiŞili'de doğa yürüyüşü yapan 5 turist fırtına nedeniyle hayatını kaybetti
18 ayar altın tuvalet rekor fiyata satıldı! 18 ayar altın tuvalet rekor fiyata satıldı!

Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir İnşaat tünel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.