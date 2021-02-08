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Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen ünlü manken Bilun Dohmen ağlayarak köy hayatını bıraktı

08.02.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen ünlü manken Bilun Dohmen ağlayarak köy hayatını bıraktı

Podyumların ünlü isimlerinden biri olan eski manken Bilun Dohmen, Bodrum’da yaşadığı köy hayatını gözyaşları içerisinde terk etmek zorunda kaldı. 90’lı yıllarda podyumların tozunu attıran Dohmen, 8 yıl önce başladığı köy hayatını yaşadığı talihsizlikler yüzünden bırakarak evini satışa çıkardı.

Avrupa ve Türkiye’de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen 8 yıl önce Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.

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HAYVANLARINI ÇALDILAR!

Görkemli hayatı geride bırakan ünlü manken kendisine küçük bir çiftlik kurup, içerisinde koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlamıştı. Köy hayatına tamamen alışan Dohmen’in hayalleri yarıda kaldı. Evine giren hırsızlar nedeniyle kendince önlemler alan Dohmen, her gün bir olumsuzlukla karşılaşmaya başladı. Tek başına yaşayan Dohmen’in evi 3 kez soyuldu, koyunları keçileri çalınan Dohmen’in tavukları da çalınınca yaşadığı evde tedirgin olmaya başladı.

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EVİNİ KAPATIP MERKEZE TAŞINDI

8 yıl önce el emeği göz nuru yaptığı evinin kapılarını kapatıp Bodrum merkeze taşınmaya karar verdi. Yaşadığı olumsuzlukları anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlayan Dohmen, eviyle ise gözyaşları içerisinde vedalaştı. Üzerinden hiç çıkarmadığı şalvarını, basmasını çıkarıp köy hayatına veda eden Dohmen evini de satılığa çıkardı.

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DÜNYAYA AÇILMIŞTI

Yaklaşık 20 yıl boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülkede podyumlarda boy gösteren Dohmen, tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ifade ederek “Başıma gelmeyen kalmadı. Burası için yıllarca uğraştım didindim, tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım. Tek başına böyle bir yerde kadın olarak yaşamak çok zor oluyor. Yanınızda kimse yok yalnız başınıza yaşamak çok zor. Başıma gelmeyen kalmadı, 3 kere soyuldum. Neyim var neyim yok çaldılar hepsini. Her şeyim gitti, hayvanlarım gitti. Kuzularım öldü, bazılarını çaldılar. Tavuklarımı çaldılar, her şeyimi alıp gittiler” şeklinde konuştu.

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AĞLAYARAK ANLATTI

Çiftliğini bırakıp gitmek zorunda kaldığını gözyaşları içerisinde anlatan Dohmen, “Artık bu çiftliğimi bırakmak zorundayım, Bodrum merkeze taşınıyorum. Bu cennetimi bırakıp maalesef şehirde yaşayacağım. Çok emek verdim buraya ama başıma gelmeyen kalmadı. Hiç kimseden manevi olarak bir destek görmedim. Tek başıma korku ile neler çektim burada korka korka yaşadım. En sonunda tekrar soyuldum. Çok büyük bir hevesle geldim. Yıllarca defilelerde mankenlik yaptım. Dünyanın her yerini gezdim. O hayatı bırakıp köyde yaşamak için çok çaba verdim. Birçok arkadaşım da benle beraber Bodrum’a yerleşti. İnsanlardan çok takdir aldım ama maalesef yaşamama müsaade etmediler. Artık evimi topluyorum geldim veda etmeye. Ne yapacağımı bilmiyorum çok çaresizim” ifadelerini kullandı.

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'TÜM BİRİKİMİM GİTTİ'

Ağlaya ağlaya evini terk eden Dohmen, “Ben koyunlarım tavuklarım olmadan nasıl yaşayacağım. Bu hayat benim en sevdiğim, istediğim bir hayattı. Ben şehirden artık köye yerleşmek istedim. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı, bütün birikimim, mücevherlerim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Artık bir emekli maaşımla yaşamaya çalışacağım. Allah'a bin şükürler olsun ki maaşım var. Burayı satar daha ufak bir yer alır köy yaşantıma devam ederim.

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Hayvanlarımı özlüyorum, keçilerimi, tavuklarımı özlüyorum. İnsana müsaade etmiyorlar başında bir erkek olmayınca olmuyor. Bodrum’da değil nerede olursan ol tek başına bir kadınsan yaşamak çok zor” dedi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
geri mi ünlü olackasın köyde yedin paraları şimdü açılıp saçılıp podyumlara çıkmaya mı niyetlendin kız yaş olmuş 60 iş bitmiş kim napar seni
yazıklar olsun
Sürekli soyulması hatta tüm birikiminin gitmesi falan bana biraz saçma geldi texas mı burası ?

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