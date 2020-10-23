Tüm zamanların en iyi korku filmi belli oldu

Şeytan (özgün adı: The Exorcist), William Friedkin'in yönettiği 1973 tarihli bir ABD yapımı filmdir.

1973 doğaüstü korku filmi, bir iblis tarafından ele geçirilen 12 yaşındaki Regan kızı (Linda Blair) konu alıyor. Annesi, bir şeytan çıkarma işlemi yapmak için iki rahiple iletişime geçerek onu kurtarmaya çalışır.

Film ilk kez piyasaya çıktığında, seyircilerin bayıldığını veya kustuğunu bilgisi verilmişti.

Tüm dünyada eleştiriler alan bu filmin setinde de kadronun başına ilginç şeyler geldi. Filmin çekimleri sırasında iki kere set yanmış, ışıkçı ve görüntü asistanı ölmüş, üç tane figüran kalp krizi geçirmiş, başrol oyuncusu Regan'ı canlandıran Linda Blair yataktan düşerek kolunu kırmış ve kostümleri çalınmıştır.

En iyi 10 filmin çoğunluğu 'korku klasikleri' olarak kabul edilen filmlerden oluşuyor ve çoğu 1970'ler, 1980'ler veya 1990'lardan.

Cadılar Bayramı (1978) Psiko (1960) Kuzuların Sessizliği (1991) Texas Chainsaw Katliamı (1974) Poltergeist (1982) Uzaylı (1979) Carrie (1976)

Anket, izleyicinin kalp atış hızını ölçerek tüm zamanların en korkunç korku filmini bulmak için çalışmayı kullanan korku filmleriyle ilgili yakın zamanda yapılan başka bir araştırmayla çelişiyor. Sinister zirveye çıktı ve The Exorcist ilk 10'a giremedi.



