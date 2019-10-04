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Tümamiral Soner Polat'ın cenazesindeki askerlerin tören yürüyüşüne tepki!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, emekli Tümamiral Soner Polat'ın cenaze töreninde askeri yürüyüş sosyal medyada tepki çekti. Eski teğmen pilot, CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Mehmet Ali Çelebi "Donanmanın kutup yıldızlarından Soner Polat amiral sonsuzluğa uğurlanıyor, yürüyüşe bak! Yazıktır..." dedi

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve emekli tümamiral Soner Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Polat için Levent Camisinde öğle vakti tören düzenlendi. Törene Polat'ın ailesinin yanı sıra, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ile çok sayıda emekli asker, siyasetçi ve vatandaşlar katıldı.

Törende askeri geçiş töreninde ise askerlerin yürüyüşünün uyumsuzluğu vatandaşların tepkisini çekti.

Yürüyüşün videosunu Twitter'dan paylaşan CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "TSK’nın eğitimi, yargısı, fabrikası, hastanesi, liyakat sistemi her şeyi ile oynadınız. Donanmanın kutup yıldızlarından Soner Polat amiral sonsuzluğa uğurlanıyor, yürüyüşe bak! Yazıktır..." dedi.

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SONER POLAT KİMDİR?

Bir süredir İstanbul'da tedavi gören Soner Polat, 30 Eylül'de 61 yaşında hayatını kaybetmişti.

Soner Polat, 1958'de Van'da dünyaya geldi. Deniz Harp Okulundan 1979'da mezun olduktan sonra çeşitli harp gemilerinde görev alan Polat, Turgutreis Fırkateyni'nin komutanlığını yaptı.

Genelkurmay Karargahı'nda istihbarat birimlerinde de görev yapan Polat, Roma Deniz Ataşesi olarak İtalya'da bulundu. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanı özel sekreterliği ve Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Roma'daki NATO Savunma Koleji'nden mezun olan Polat, 2005'te tuğamiralliğe terfi etti.

Bu rütbede 2005-2007 yıllarında Ankara'da Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı, 2007-2009 yıllarında Mersin’de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak görev yapan Polat, tümamiralliğe 2009'da terfi etti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'na atandı. Bu görevini sürdürürken, 11 Şubat 2011'de Balyoz davası nedeniyle tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi'nde yattı. Ağustos 2013'te Yüksek Askeri Şurada emekliye sevk edilen Polat, 6 Eylül 2013'te Hasdal'dan Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Balyoz davasında özel yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan Polat, Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davasında hak ihlali yapıldığına yönelik oy birliğiyle aldığı kararı ile 19 Haziran 2014'te tahliye edildi.

Şubat 2015'te Vatan Partisi'ne üye olan Polat, genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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