Tümer Metin ve Gamze Topuz'dan aşk paylaşımı

Tümer Metin, önceki gün Spiaggia Grande adlı mekanda oyuncu aşkı Gamze Topuz'un göğsüne yatıp poz verdi.

Eski futbolcu, instagram hesabından yayınladığı kareye, kalp emojisi ile birlikte "Huzur. Bazı şeyler asla değişmez" notunu yazdı.





