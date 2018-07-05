Tümer Metin ve Gamze Topuz'dan aşk paylaşımı

T\u00fcmer Metin, \u00f6nceki g\u00fcn Spiaggia Grande adl\u0131 mekanda oyuncu a\u015fk\u0131 Gamze Topuz'un g\u00f6\u011fs\u00fcne yat\u0131p poz verdi.\nEski futbolcu, instagram hesab\u0131ndan yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 kareye, kalp emojisi ile birlikte "Huzur. Baz\u0131 \u015feyler asla de\u011fi\u015fmez" notunu yazd\u0131.\n\nPARTNER\u0130nternette g\u00f6renler \u015foke oldu! Fiyat bile verdiler...Biricik Suden'i isyan ettiren olay \u015eark\u0131c\u0131 Hatice'den Demet Akal\u0131n'a olay s\u00f6zler 'Bir demet tiyatro'
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