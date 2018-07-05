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Tümer Metin ve Gamze Topuz'dan aşk paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 20:20 | Son Güncelleme

Aşklarına geçtiğimiz aylarda üçüncü kez şans veren Gamze Topuz - Tümer Metin çifti, yaz sezonunu Çeşme'de açtı.

Tümer Metin ve Gamze Topuz'dan aşk paylaşımı

Tümer Metin, önceki gün Spiaggia Grande adlı mekanda oyuncu aşkı Gamze Topuz'un göğsüne yatıp poz verdi.

Eski futbolcu, instagram hesabından yayınladığı kareye, kalp emojisi ile birlikte "Huzur. Bazı şeyler asla değişmez" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
gamze topuz Tümer Metin

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