Tuna Arman sosyal medyanın gündeminde! ‘Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir akut köpeği kadar faydası yok’

Elazığ’daki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu. 41 kişinin hayatını kaybettiği acı olayda, arama kurtarma ekibi AKUT'un desteği herkesin takdirini kazandı.

Sevilen oyuncu Tuna Arman ise AKUT'u destekleyen mesajını Facebook hesabından yayınlandı. Mesajında, 'Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir akut köpeği kadar faydası yok' sözleri, Akit gazetesinin tepkisini çekti.

Gazetenin Tuna Arman'ı 'İslam düşmanı' ve 'sözde sanatçı' diyerek manşet yaptığı haber, sosyal medyanın gündemine otururken Tuna Arman'a pek çok destek mesajı geldi.

Tepkiler üzerine sosyal medyadan bir paylaşım daha yapan Arman, 'Yıldız Teknik Üniversitesi’nde profesörlük yapan Gencer'in, Elazığ Depremi'nin ardından afetlerin pedofilinin yasaklanmasından dolayı olduğunu savunan' sözlerini paylaşıp, 'Al buyur sonra biz birşey söyleyince hedef gosteriliyoruz bu nedir?' diyerek hakkında çıkan habelere sitem etti.

Al buyur sonra biz birşey söyleyince hedef gosteriliyoruz bu nedir? https://t.co/d3Ofk68I7K — tuna arman (@tunaarman1) January 27, 2020

TUNA ARMAN KİMDİR?

Tuna Arman (d. 22 Mart 1969, İstanbul) Türk tiyatro, dizi oyuncusu ve televizyon sunucusu.