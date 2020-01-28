Tuna Arman sosyal medyanın gündeminde! ‘Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir akut köpeği kadar faydası yok’

Elazığ’daki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu. 41 kişinin hayatını kaybettiği acı olayda, arama kurtarma ekibi AKUT'un desteği herkesin takdirini kazandı.
Sevilen oyuncu Tuna Arman ise AKUT'u destekleyen mesajını Facebook hesabından yayınlandı. Mesajında, 'Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir akut köpeği kadar faydası yok' sözleri, Akit gazetesinin tepkisini çekti.
Gazetenin Tuna Arman'ı 'İslam düşmanı' ve 'sözde sanatçı' diyerek manşet yaptığı haber, sosyal medyanın gündemine otururken Tuna Arman'a pek çok destek mesajı geldi.
Tepkiler üzerine sosyal medyadan bir paylaşım daha yapan Arman, 'Yıldız Teknik Üniversitesi’nde profesörlük yapan Gencer'in, Elazığ Depremi'nin ardından afetlerin pedofilinin yasaklanmasından dolayı olduğunu savunan' sözlerini paylaşıp, 'Al buyur sonra biz birşey söyleyince hedef gosteriliyoruz bu nedir?' diyerek hakkında çıkan habelere sitem etti.
Al buyur sonra biz birşey söyleyince hedef gosteriliyoruz bu nedir? https://t.co/d3Ofk68I7K— tuna arman (@tunaarman1) January 27, 2020
Tuna Arman (d. 22 Mart 1969, İstanbul) Türk tiyatro, dizi oyuncusu ve televizyon sunucusu.
1980 yılında AÇOK adlı grupta tiyatroya başladı. 1982 yılında TES Şan Tiyatrosu kursuna gitti. 1984’te İstanbul Belediye Tiyatrosu'na devam etti. 1985’te ilk tiyatrosunu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde Kızıldereliler adlı oyunda oynadı. Sadri Alışık Tiyatrosu, Abdullah Şahin Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare tiyatrolarında oynadı. Günümüzde Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oynamaktadır.
2011 yılında engelli hayvanların varlığına dikkat çekmek amacıyla, radyo programcısı ve hayvan hakları aktivisti Tolga Öztorun ve fotoğrafçı Ateş Kantürk ile birlikte "Farkında mısın?" projesini gerçekleştirdi. Projede engelli bir hayvanla fotoğraflanan her ünlü, makyaj veya fotoğraf müdahalesiyle engelli gösteriliyor.
Filmografisi
Çocuklar Duymasın (2017) - Konuk Oyuncu
İki Yalancı (2017)
Aşk Yeniden (2016)
Çorap Söküğü
Derman
Hepsi1
Avrupa Yakası
Tatlı Hayat
Evimiz Olacak mı?
Çiçek Taksi
Cümbüş Sokak
Bizim Mahalle
Altınkuş Musiki Cemiyeti
Uzak Kentin İnsanları (Köprü)
Mavi Mavi
Uzak Kentin İnsanları
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