Tuncel Kurtiz Edremit’te mezarı başında anıldı

Tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncel Kurtiz için Kazdağları'nın eteklerindeki kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Edremit Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Türk sinemasında Tuncel Kurtiz'in yerinin doldurulamayacağını söyledi. Ölümünün 8'inci yılında Tuncel Kurtiz'i özlemle andıklarını söyleyen Arslan "Onun ifadesiyle 'Herkes ölür, kimi toprağa kimi yüreğe gömülür.' O bizim topraklarımıza ama en önemlisi yüreğimize gömülmüştür. Oynadığı karakterlerle ruhumuza işledi, sesiyle hafızamıza kazındı.

Sesinin şiire yakıştığı bir delikanlıydı. O, her zaman bir aydın sorumluluğu taşıdı. O bir muhalifti, belki dünyayı değiştiremedi ama dünya da onu değiştirmedi. Hep ezilenden yana, sömürülenden yana durdu.

O bugün efsaneleriyle meşhur Kazdağları’nın eteklerinde bir efsane olarak uyuyor. Bedeni topraklarımızda, hatırası yüreğimizdedir. Hatırasını her zaman yaşatacağız. Işıklar içinde uyusun" dedi.

Konuşmanın ardından Kurtiz'in mezarına karanfil bırakıldı. Edremit Belediyesi'nce Çamlıbel Mahallesi Muhtarlığı önünde pilav ve ayran dağıtlıdı. Etkinliğe oyuncu Reha Özcan ve sanatçının sevenleri de katılırken, Kurtiz'in sesinden şiir dinletileri sunuldu. Duygu dolu anlar yaşayan sevenleri, sanatçının mezarı başında dua etti.



