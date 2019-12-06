MAGAZİN

Tunceli'de bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 15:10 | Son Güncelleme

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Görevlisi Murat Özel: - "Kara akbaba, Munzur Vadisi'nde ilk defa görüldü. Daha önce Pülümür Vadisi ve Murat Nehri bölgesinden kayıt alınmış, ancak Munzur Vadisi için bu ilk kayıt oldu"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bitkin halde bulunan en yırtıcı kuşlar arasındaki kara akbaba tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, Munzur Milli Parkı'nda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbabayı yorgun ve bitkin şekilde bulup Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

Milli parka gelen görevliler, akbabayı, tedavi için Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi.

Burada gerekli bakımları yapılan akbabaya, beslenmesi için et ve su veriliyor, antibiyotik ve vitamin tedavisi uygulanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli Murat Özel, kara akbabanın tedavisinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Kara akbabaya antibiyotik ve vitamin tedavisi uygulamanın yanı sıra gerekli besin maddelerini de verdik. Kara akbaba, Munzur Vadisi'nde ilk defa görüldü. Daha önce Pülümür Vadisi ve Murat Nehri bölgesinden kayıt alınmış, ancak Munzur Vadisi için bu ilk kayıt oldu. Kara Akbaba, ülkemizde yaşayan en büyük akbaba türüdür. Gerekli tedavi ve bakımı yapılıp iyileştikten sonra doğal yaşam ortamına bırakılacak."

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Kapadokya 2020'ye doludizgin giriyorKapadokya 2020'ye doludizgin giriyor
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde “Fındıkkıran” zamanıAnkara Devlet Opera ve Balesi’nde “Fındıkkıran” zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kara akbaba tedavi Tunceli

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.