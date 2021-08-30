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Tüpsüz dalış yapan Doğuş ölümden döndü

30.08.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Doğuş ölümden döndü. Ailesiyle birlikte tatil için Antalya’yı tercih eden ünlü isim tüpsüz dalış yaptı. Uzun süre suyun altında kaldığını fark eden kaptan, hemen suya atlayarak ünlü ismi kurtardı. Şarkıcının doktoru, "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dedi.

Tüpsüz dalış yapan Doğuş ölümden döndü

Antalya'da ailesiyle tatil yapan ünlü popçu Doğuş, ölümden döndü. Tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken büyük tehlike atlattı.

SUDAN UZUN SÜRE ÇIKMAYINCA KAPTAN DENİZE ATLADI

Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

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"1 DAKİKA GEÇ KALINSAYDI, ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ"

Şarkıcının doktorunun, "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dediği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
antalya
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