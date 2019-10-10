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Turabi Amerika'da neye uğradığını şaşkına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında adını tüm Türkiye'ye duyuran Turabi, ABD'de 2. kez katılacağı The Challenge yarışmasının afişini Times Meydanı'nda görünce şoke oldu ve duygularını takipçileriyle paylaştı.

Turabi Amerika'da neye uğradığını şaşkına uğradı

ABD'de yayınlanan 'The Challenge War Of The Worlds' yarışmasını birincilikle bitiren Turabi Çamkıran, yarışmaya bu yıl da katılarak 2. kez şampiyon olmak istiyor. Yarışmanın tanıtımlarını ve afişlerini dünyaca ünlü meydanlarda gören Turabi, o anı takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'den sonra ABD'de de geniş bir hayran kitlesi elde eden Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle şu ifadeleri kullandı:

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"Bu Gerçek Olamaz! -Bir gün, birileri bana 'Mersin, Demirtaş mahallesinden çıkıp, Amerika’da MTV kanalında, en zor ve çok kazandıran yarışmasını kazanacaksın, ve Amerika’da ünlü olacaksın, sokaklarında insanlar seninle fotoğraf çekilecek; New York, Times Square meydanında haftalarca dev posterin olacak' deseydi, kesin inanırdım.

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Şaka, şaka. Tabiki de inanmaz, dalga geçiyor diye kızardım. Başarılarımla sevinen herkese çok teşekkür ederim. Başarısız olmamı isteyen, zamanında köstek olmaya çalışan, yaptığım şeylerle dalga geçenler, “başaramazsın-yapamazsın” diyen herkese daha çok teşekkür ederim. Belki siz olmasaydınız bu kadar başaramazdım.

Umarım her genç kardeşim hayallerine ulaşır. Benden size ufak bir ip ucu; 'Çok çalışın, ailenize saygıda kusur etmeyin, kimseden medet ummayın, herkesi dinleyin ama kendi bildiğinizi yapın.'

Hayat başkalarının dediğini yapmak ve başkalarını mutlu etmeye çalışmak için çok kısa. İnsanları mutlu edemezsiniz. Şimdi gidip suyun üzerinde yürü, 'Yüzme bilmiyor ki, o yüzden suyun üstünde yürüyor' derler."

Öte yandan zorlu The Challenge yarışmasında birinci gelerek 700 bin dolar ödülü cebine koyan Turabi, hedef büyüterek 6 milyon TL için aynı yarışmaya katılma kararı almıştı.


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