Turabi Amerika'da neye uğradığını şaşkına uğradı

ABD'de yayınlanan 'The Challenge War Of The Worlds' yarışmasını birincilikle bitiren Turabi Çamkıran, yarışmaya bu yıl da katılarak 2. kez şampiyon olmak istiyor. Yarışmanın tanıtımlarını ve afişlerini dünyaca ünlü meydanlarda gören Turabi, o anı takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'den sonra ABD'de de geniş bir hayran kitlesi elde eden Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle şu ifadeleri kullandı:

"Bu Gerçek Olamaz! -Bir gün, birileri bana 'Mersin, Demirtaş mahallesinden çıkıp, Amerika’da MTV kanalında, en zor ve çok kazandıran yarışmasını kazanacaksın, ve Amerika’da ünlü olacaksın, sokaklarında insanlar seninle fotoğraf çekilecek; New York, Times Square meydanında haftalarca dev posterin olacak' deseydi, kesin inanırdım.

Şaka, şaka. Tabiki de inanmaz, dalga geçiyor diye kızardım. Başarılarımla sevinen herkese çok teşekkür ederim. Başarısız olmamı isteyen, zamanında köstek olmaya çalışan, yaptığım şeylerle dalga geçenler, “başaramazsın-yapamazsın” diyen herkese daha çok teşekkür ederim. Belki siz olmasaydınız bu kadar başaramazdım.