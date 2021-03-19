Turgay Başyayla kimdir, aslen nerlidir? İşte hayat hikâyesi...

Seyahat programı sunucusu Turgay Başyayla’nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Son zamanların popüler ismi Başyayla ile ilgili arama motorları üzerinden Turgay Başyayla kimdir ve mesleği nedir? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Turgay Başyayla hakkında merak edilenler…

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

Turgay Başyayla 1977 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelmiştir. Aslen Çankırılı olan Başyayla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamlamıştır. Sosyal yaşamda aktif olmaktan keyif alan Turgay Başyayla spor ve sanat ile üniversite yıllarından itibaren ilgilenmeye başladı.

Küçük yaştan itibaren müzikle yakından ilgilenen Başyayla, 2000 yılında ilk solo albümü olan Nazlıcan'ı, 2002 yılında "Ben Patlarsan Eğer" albümünü çıkarmıştır. Daha sonra Şizofren aşk filminde başrol oyunculuğunu üstlenen Başyayla, oyunculuğa da böylelikle giriş yapmıştır.

2005 yılında Otel İstanbul'da projesinde başrol oynayan Turgay Başyayla, aynı yıl Anne Yada Leyla filminde de yer almıştır. Daha sonra oyunculuk kariyerini sürdürmek isteyen Başyayla, bu konuda Arslan Kaçar'dan eğitim almıştır.