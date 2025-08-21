Mynet Trend

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Ufuk Dağ

Kapadokya’da yabancı uyruklu bir turistin Türk bayrağı direğinde yaptığı uygunsuz hareketler kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından Valilik harekete geçti ve görüntülerdeki turist için soruşturma başlattı.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde yabancı bir turist, Türk bayrağı direğine uygunsuz hareketlerde bulundu. Nevşehir Valiliği, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine yaptığı açıklamada olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi 1

"TAHKİKAT BAŞLATILDI"

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhâl yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır.

Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi 2

"BAYRAK BİZİM NAMUSUMUZDUR"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu davranışı sert bir dille kınadı. Milletvekili Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir. Kapadokya’da misafir ettiğimiz turistler her zaman Nevşehir’in misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Ancak milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi 3

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Olayın takipçisi olacaklarını da vurgulayan Çalışkan, "Şiddetle kınıyorum. Bu şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve yasal adımların atılması için süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin değerlerine yapılan hiçbir saygısızlığa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

