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Turistin sorusu genci zor durumda bıraktı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 07.06.2019 19:32 | Son Güncelleme

Antalya’da yamaç paraşütünün nemini gidermek amacıyla sahilde paraşütüyle gezinen genç, polis engeline takıldı. Tam bu sırada gencin yanına gelen turistlerin uçuşun fiyatını sorması ise genci zor durumda bıraktı.

Turistin sorusu genci zor durumda bıraktı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir genç, yamaç paraşütünün nemini almak için sahilde paraşütünü açarak kalkış yapmadan gezinti yapmaya başladı. Şikayet üzerine sahile gelen polis ekiplerini gören genç, paraşütünü bir anda yere bıraktı.

Ekipler, isminin Metehan G. (18) olduğu anlaşılan gence, bölgede yamaç paraşütünün yasak olduğunu söyledi. Genç ise, herhangi bir uçuş gerçekleştirmediğini, paraşütün nemini almak için sahilde yükselmeden gezinti yaptığını söyledi.

ZORDA BIRAKAN SORU

Tam bu sırada paraşüt meraklısı iki turistin soruları genci zor durumda bıraktı. Gence, ‘Kaç lira’ diye soran turiste, Metehan G., uçuşun yasak olduğunu söyledi. Diğer turist de fiyat belirterek ‘300 lira mı’ diye sordu. Polisin yanı başında zor anlar yaşayan genç, polisin uyarısının ardından paraşütünü toplayarak bölgeden ayrıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya paraşüt

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