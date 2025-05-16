Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Turistler için dünyanın en iyi ülkesi belli oldu! Zirve yine değişmedi

'Conde Nast Traveler' dergisinin 2024 Readers' Choice Awards ödülleri açıklandı. Yapılan oylamaya göre turistler için dünyanın en iyi ülkesi belirlendi.

Turistler için dünyanın en iyi ülkesi belli oldu! Zirve yine değişmedi

'Conde Nast Traveler' dergisinin 2024 Readers' Choice Awards (Okur Ödülleri) sonuçlandı. Dünyanın turistler açısından en iyi ülkesi belli oldu.

iStock-1329836000

JAPONYA YİNE BİRİNCİ

Japonya, rakiplerini geride bırakarak bir kez daha zirvede yer aldı. İsviçre; Fransa, Tayland ve Yeni Zelanda gibi seyahat dünyasının favori ülkeleri de listede üst sıralarda yer aldı.

iStock-904453184

Doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası, temizlik anlayışı, yüksek yaşam kalitesi ve gelişmiş altyapısı gibi birçok unsur nedeniyle Japonya zirvedeki yerini korudu.

Dergide yer alan ifadelerden biri şöyle:

"Japonya'yı sevmemek imkansız. Güvenlik ön planda olsa da asıl etki yapılacak şeylerin çeşitliliği, kültürel zenginlik ve görülmeye değer yerlerin bolluğu."

iStock-876560704

"Kalabalığa rağmen her yıl inanılmaz derecede huzurlu. Her şey o kadar güzel ki zamanın yavaşladığını hissediyorsunuz. Gerçekten 'vay be' dedirten bir deneyimdi."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Annesinin cesediyle 4 yıl boyunca yaşadı! Annesinin cesediyle 4 yıl boyunca yaşadı!
Sınır dışı edilmemek için bakın ne dediSınır dışı edilmemek için bakın ne dedi

Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Fenerbahçe'de seçimli kongre kararı, tarih belli oldu! İşte adaylar...

Fenerbahçe'de seçimli kongre kararı, tarih belli oldu! İşte adaylar...

İstanbul'daki barış masasından karar çıktı

İstanbul'daki barış masasından karar çıktı

Annesinin cesediyle 4 yıl boyunca yaşadı!

Annesinin cesediyle 4 yıl boyunca yaşadı!

Ölümüyle ilgili korkunç iddia! Kartel lideri sevgilisi...

Ölümüyle ilgili korkunç iddia! Kartel lideri sevgilisi...

Kral Charles'ın serveti belli oldu! Annesinden iki kat zengin...

Kral Charles'ın serveti belli oldu! Annesinden iki kat zengin...

TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında vuruldu

TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında vuruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.