Turistler için dünyanın en iyi ülkesi belli oldu! Zirve yine değişmedi

'Conde Nast Traveler' dergisinin 2024 Readers' Choice Awards (Okur Ödülleri) sonuçlandı. Dünyanın turistler açısından en iyi ülkesi belli oldu.

JAPONYA YİNE BİRİNCİ

Japonya, rakiplerini geride bırakarak bir kez daha zirvede yer aldı. İsviçre; Fransa, Tayland ve Yeni Zelanda gibi seyahat dünyasının favori ülkeleri de listede üst sıralarda yer aldı.

Doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası, temizlik anlayışı, yüksek yaşam kalitesi ve gelişmiş altyapısı gibi birçok unsur nedeniyle Japonya zirvedeki yerini korudu.

Dergide yer alan ifadelerden biri şöyle:



"Japonya'yı sevmemek imkansız. Güvenlik ön planda olsa da asıl etki yapılacak şeylerin çeşitliliği, kültürel zenginlik ve görülmeye değer yerlerin bolluğu."

"Kalabalığa rağmen her yıl inanılmaz derecede huzurlu. Her şey o kadar güzel ki zamanın yavaşladığını hissediyorsunuz. Gerçekten 'vay be' dedirten bir deneyimdi."