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Türk başantrenöre Yunanistan'da büyük saygısızlık! Sözleşmesinin feshedilmesinin sebebi...

15.06.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile yollarını ayırdıktan sonra Yunanistan ekibi PAOK'un başına geçen Ataman Güneyligil, Yunanistan'da büyük bir saygısızlığa uğradı. Yaşanan skandalın perde arkasında ise Ataman Güneyligil'e ait olan Mustafa Kemal Atatürk paylaşımlarının olduğunu belirtildi. İşte detaylar...

Türk başantrenöre Yunanistan'da büyük saygısızlık! Sözleşmesinin feshedilmesinin sebebi...

Voleybolda sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrılan başantrenör Ataman Güneyligil, Yunanistan ekibi PAOK'a imza atmıştı. Ancak Güneyligil, Yunanistan'da hiç beklemediği bir saygısızlıkla karşı karşıya kaldı.

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Yunanistan Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan PAOK, takımı başantrenör Ataman Güneyligil’e emanet etmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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Birkaç gün önce PAOK'la sözleşme imzalayan Başantrenör Ataman Güneyligil'in kontratı Instagram hesabındaki Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları nedeniyle feshedildi.

Yunan basının haberine göre; PAOK taraftarının tepkileri nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.


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