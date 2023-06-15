Türk başantrenöre Yunanistan'da büyük saygısızlık! Sözleşmesinin feshedilmesinin sebebi...

Voleybolda sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrılan başantrenör Ataman Güneyligil, Yunanistan ekibi PAOK'a imza atmıştı. Ancak Güneyligil, Yunanistan'da hiç beklemediği bir saygısızlıkla karşı karşıya kaldı.

Yunanistan Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan PAOK, takımı başantrenör Ataman Güneyligil’e emanet etmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Birkaç gün önce PAOK'la sözleşme imzalayan Başantrenör Ataman Güneyligil'in kontratı Instagram hesabındaki Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları nedeniyle feshedildi.

Yunan basının haberine göre; PAOK taraftarının tepkileri nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.



