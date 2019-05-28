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Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yaşayan Türk bir berber vücut kıllarını tıraş ederek kıldan bir atlet yarattı.

Berat Polatoğlu isimli berber kendi dükkanında tıraş ettiği kıllı adamın atletini kalıp gibi kullanarak tıraş etti.

Bu ilginç videoyu Youtube'a yükleyen berber tek bir videoda 1 milyon takipçi kazandı.

Berberin Youtube üzerinde 20 bin takipçisi bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
berber Diyarbakır Kıl atlet

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