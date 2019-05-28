Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Berat Polatoğlu isimli berber kendi dükkanında tıraş ettiği kıllı adamın atletini kalıp gibi kullanarak tıraş etti.
Bu ilginç videoyu Youtube'a yükleyen berber tek bir videoda 1 milyon takipçi kazandı.
Berberin Youtube üzerinde 20 bin takipçisi bulunuyordu.
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