Türk dizileri Balkanlar'da Latin Amerika dizilerinin yerini aldı

Türk dizileri, Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da da ilgiyle takip ediliyor.

Bölge insanının Türkiye'ye daha fazla yakınlık duymasında etkili olan diziler, bu insanların Türkiye'yi daha sık ziyaret etmesine, Türk kültürüne ve mutfağına ilgi duymasına da vesile oluyor.

Birçok kişi çocuklarına Türk dizilerindeki karakterlerin isimlerini koyarken, diziler sayesinde birçok genç de Türkçe öğrenmeye karar veriyor.

Kosova'nın başkenti Priştine'de yaşayan Dardana Krasniqi, ilk kez sekiz yıl önce Türk dizisi izlemeye başladığını, iki yıl içinde Türkçeyi anlamaya ve yavaş yavaş konuşmaya başladığını söyledi.

TÜRK DİZİSİ SEYREDENLER TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLIYOR

Türkçe öğrendikten sonra Türkiye'yi de ziyaret ettiğini kaydeden Kransiqi, bu sayede Türk halkıyla da konuşma ve kaynaşma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Priştine Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde okuduğunu aktaran Krasniqi, 2017'den beri de Priştine Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe kurslarına devam ettiğini anlattı.

Türk dizilerini ailesinin de izlediğini söyleyen Krasniqi, "Kız kardeşim de şimdi Türkçe iletişim kurabiliyor. Arnavutça dışında ailece iletişim kurabileceğimiz bir dilimiz daha var" dedi.