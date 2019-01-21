Türk dizileri Miami yolcusu!

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk yapımı diziler, 22-24 Ocak'ta "NATPE-Miami TV ve İçerik Fuarı"nda 750'yi aşkın uluslararası alıcı, 300'e yakın satıcı firma ve yaklaşık 2 bin 500 sektör temsilcisiyle buluşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyada günlük yaşamın parçası haline gelen Türk dizileri, "küresel başarı hikayesi" yazmaya devam ediyor.Türk yapımı diziler, özellikle Latin Amerika ülkelerinde en çok izlenen programlar arasında yer alıyor.

İhracatta dünya ikinciliğine yükselen Türkiye'nin dizi sektörü, en önemli sektör buluşmalarından "NATPE-Miami TV ve İçerik Fuarı"na taşınıyor.Bakanlığın desteğiyle Miami'ye ulaşacak Türk yapımı diziler, 22-24 Ocak'ta düzenlenecek fuarda, 750'yi aşkın uluslararası alıcı, 300'e yakın satıcı firma ve yaklaşık 2 bin 500 sektör temsilcisiyle buluşacak.

Miami yolcusu Türk dizileri arasında, izleyici rekorları kıran "Diriliş Ertuğrul", "Payitaht: Abdülhamid", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Çukur" gibi yapımlar yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde bu yıl ilk kez sektörün önde gelen temsilcilerinin oluşturacağı Ticaret Heyeti, dünya profesyonelleriyle buluşacak. Türk dizileri, fuarda kurulacak 54 metrekarelik ülke standında uluslararası sektörün beğenisine sunulacak. Fuarda, içerik sektörü açısından hedef pazarlar ABD, Kanada, Brezilya, Arjantin, Meksika, Şili, Peru ve Kolombiya gibi ülkelerin katılımcılarıyla da doğrudan temas sağlanacak.

(AA)

