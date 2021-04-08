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Türk filmleri ABD’deki Boston Türk Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak

Seray Üstün Seray Üstün
08.04.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasından seçkin örneklerin yer aldığı ABD’deki en eski Türk film festivallerinden Boston Türk Film Festivali'nin 20'ncisi 15-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Türk filmleri ABD’deki Boston Türk Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak
  1. Boston Türk Film Festivali 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek festivalde çağdaş Türk sinemasının seçkin örnekleri Amerikalı seyirciyle buluşacak.

Festival programında Reha Erdem’in son filmi Seni Buldum Ya, Reis Çelik’in Ölü Ekmeği, Ercan Kesal’ın Nasipse Adayız, Serhat Karaaslan’ın Görülmüştür, Tankut Kılınç'ın Dersaadet Apartmanı, Ümit Ünal’ın Aşk, Büyü vs ve Barış Atay'ın Aden isimli uzun metraj filmleri yer alıyor. Program da ayrıca Deniz Tortum’un Maddenin Halleri ve Elizabeth Lo'nun Stray isimli belgeselleri de gösterilecek.

Kuruluşu 2001 yılına dayanan festivalde uzun metrajlı filmlerin yanı sıra 2006'dan bu yana her yıl düzenlenen belgesel ve kısa film yarışmasında ödül alan filmlerden bir seçki de yer alıyor. Festival kapsamında ayrıca Türk sineması üzerine ödül alan yönetmenlerin katılacağı çevrim içi bir panel de düzenlenecek.

(AA)

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Amerika Ezgi Mola
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