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Türk fotoğrafçı Ali Can Aksu dünyaya açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

Ünlü moda fotoğrafçısı ve sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu, GQ dergisinin İngiltere edisyonu için anlaşma imzaladı.

Türk fotoğrafçı Ali Can Aksu dünyaya açıldı

Daha önce Vogue için de çekimler yapan Aksu, artık Londra merkezli dergi için objektif başına geçecek.

ALİ CAN AKSU KİMDİR?

Genç yenetek Aksu, 31 Ağustos 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de dünyaya geldi. Aslen Bulgar göçmeni olan Ali Can, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu.

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İki farklı dil bilen Ali Can Aksu, yaklaşık 10 yıldır moda fotoğrafları çekiyor. Çekimlerini yaptığı marka ve sergilerin stillerini, tasarımını da düzenliyor. Modayı fotoğraflara yansıtarak sıra dışı kareler yakalıyor. Bu doğrultuda GQ dergisinin İngiltere ekibinde çalışmak üzere Londra'ya gitti.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Can Aksu, gq dergisi,

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