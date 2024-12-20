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  4. Türk gezgin Şeyma Gözdamga, Tayland'ta boyun uzatan halkayı denedi! O anları paylaşınca gündem oldu: "Bunu neden kendine yaptı?"

Türk gezgin Şeyma Gözdamga, Tayland'ta boyun uzatan halkayı denedi! O anları paylaşınca gündem oldu: "Bunu neden kendine yaptı?"

20.12.2024 16:48
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 16:48
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Sosyal medyada 'seymayolda' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Türk gezgin Şeyma Gözdamga, Tayland'ın popüler geleneklerinden biri olan boyun uzatan halkayı denedi. Türk gezginin Taylandlı bir yerli tarafından boynuna halka takıldığı anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Sosyal medyada 'seymayolda' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Türk gezgin Şeyma Gözdamga, Tayland seyahatinden ilginç bir anı sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşmak istedi. Türk gezgin ziyaret ettiği Karen köyünde dünyanın en uzun boylu kadınları ile buluşarak onların güzellik formülü olan boyun halkasını denedi.

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Boyun halkasının takıldığı anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Gözdamga, "Tayland’da Karen köyünde, dünyanın en uzun boyunlu kadınları ile buluştum" ifadesini kullandı. O anlar sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

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Bir sosyal medya kullancısı gönderiye, "Bunu neden kendine yaptın?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yüzündeki acıyı net bir şekilde gördüm. Bu işten hemen vazgeç" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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