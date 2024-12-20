Türk gezgin Şeyma Gözdamga, Tayland'ta boyun uzatan halkayı denedi! O anları paylaşınca gündem oldu: "Bunu neden kendine yaptı?"

Sosyal medyada 'seymayolda' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Türk gezgin Şeyma Gözdamga, Tayland seyahatinden ilginç bir anı sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşmak istedi. Türk gezgin ziyaret ettiği Karen köyünde dünyanın en uzun boylu kadınları ile buluşarak onların güzellik formülü olan boyun halkasını denedi.

Boyun halkasının takıldığı anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Gözdamga, "Tayland’da Karen köyünde, dünyanın en uzun boyunlu kadınları ile buluştum" ifadesini kullandı. O anlar sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullancısı gönderiye, "Bunu neden kendine yaptın?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yüzündeki acıyı net bir şekilde gördüm. Bu işten hemen vazgeç" yorumunu yaptı.