Lise koridoru bir anda karıştı! Okula gelen bir veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı: "Okul dışından bir mesele"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina bölgesindeki bir liseyi veli olarak ziyaret eden 43 yaşındaki Quinton Lofton, ağır suç sayılan boğma yoluyla saldırı ve kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde okulda bir çocuğu bulunan Lofton, müdürün ofisine gitmesi gerekirken koridorda daha önce anlaşmazlık yaşadığı 17 yaşındaki öğrenciyi görünce ona saldırdı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Okulun müdürü olan Roos Renfrow, Lofton isimli velinin ofisine gelmek yerine okul koridorunda bir kavga yaşadığını söyleyerek, "Veli ofise gelmedi ve bunun yerine koridorda bir öğrenciye saldırdı. Saldırının nedeninin okul dışında meydana gelen münferit bir olay olduğu söylendi ve daha fazla ayrıntı verilmedi. Durumu yatıştırıp veliyi okuldan dışarı çıkarttık" dedi.

GÖRÜNTÜLERDE AÇIKÇA YER ALDI

WRAL News'in ele geçirdiği darp anına ilişkin rahatsız edici görüntülerde, Lofton'un öğrenciyi boynundan yakalayıp merdivenlerden aşağı fırlattığı görüldü. Görüntülerin devamında öğrencinin merdivenlerden düştükten sonra yavaşça ayağa kalktığı da görüldü. Öğrencinin ailesi, Lofton'un okula nasıl girdiğini ve hiçbir müdahalede bulunmadan genç çocuğa nasıl saldırabildiğini sorguladı.