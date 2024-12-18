Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Lise koridoru bir anda karıştı! Okula gelen bir veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı: "Okul dışından bir mesele"

Lise koridoru bir anda karıştı! Okula gelen bir veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı: "Okul dışından bir mesele"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.12.2024 16:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina bölgesindeki bir lisenin koridorunda akılalmaz bir olay yaşandı. 43 yaşındaki Quinton Lofton isimli bir veli okulu ziyaret ettiği sırada ismi açıklanmayan 17 yaşındaki bir öğrenciye saldırdı. Öğrencinin boynunu sıkan Lofton ardından ise onu merdivenlerden aşağıya attı. Yetkililerin müdahalesiyle olaya yatıştırıldı.

Lise koridoru bir anda karıştı! Okula gelen bir veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı: "Okul dışından bir mesele"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina bölgesindeki bir liseyi veli olarak ziyaret eden 43 yaşındaki Quinton Lofton, ağır suç sayılan boğma yoluyla saldırı ve kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde okulda bir çocuğu bulunan Lofton, müdürün ofisine gitmesi gerekirken koridorda daha önce anlaşmazlık yaşadığı 17 yaşındaki öğrenciyi görünce ona saldırdı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

122

Okulun müdürü olan Roos Renfrow, Lofton isimli velinin ofisine gelmek yerine okul koridorunda bir kavga yaşadığını söyleyerek, "Veli ofise gelmedi ve bunun yerine koridorda bir öğrenciye saldırdı. Saldırının nedeninin okul dışında meydana gelen münferit bir olay olduğu söylendi ve daha fazla ayrıntı verilmedi. Durumu yatıştırıp veliyi okuldan dışarı çıkarttık" dedi.

GÖRÜNTÜLERDE AÇIKÇA YER ALDI

WRAL News'in ele geçirdiği darp anına ilişkin rahatsız edici görüntülerde, Lofton'un öğrenciyi boynundan yakalayıp merdivenlerden aşağı fırlattığı görüldü. Görüntülerin devamında öğrencinin merdivenlerden düştükten sonra yavaşça ayağa kalktığı da görüldü. Öğrencinin ailesi, Lofton'un okula nasıl girdiğini ve hiçbir müdahalede bulunmadan genç çocuğa nasıl saldırabildiğini sorguladı.

İlginizi Çekebilir

Hapşırıp öksürüyordu gerçek ortaya çıktı!

Hapşırıp öksürüyordu gerçek ortaya çıktı!

 Servis şoförü 7 yaşındaki kızı kaçırıp 12 yıl boyunca hapsetti

Servis şoförü 7 yaşındaki kızı kaçırıp 12 yıl boyunca hapsetti

 Köpek balığı dalgıcın başını ısırdı! Anbean kamerada

Köpek balığı dalgıcın başını ısırdı! Anbean kamerada

 Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti

Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti

 Mahrem yerleri dahi dövmeli! Bakın annesinin tepkisi ne olmuş

Mahrem yerleri dahi dövmeli! Bakın annesinin tepkisi ne olmuş
Anahtar Kelimeler:
amerika birleşik devletleri veli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

ABD'li senatörlerden Türkiye'ye küstah tehdit!

ABD'li senatörlerden Türkiye'ye küstah tehdit!

Damat gelinin ihanetini dev ekranda ifşa etti

Damat gelinin ihanetini dev ekranda ifşa etti

Veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı

Veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı

Türkiye-İngiltere uçuşunda olay! Acil iniş yapmak zorunda kaldı

Türkiye-İngiltere uçuşunda olay! Acil iniş yapmak zorunda kaldı

Eşlerinden uzak tutuyorlar! "Baştan çıkaracağımdan korkuyorlar"

Eşlerinden uzak tutuyorlar! "Baştan çıkaracağımdan korkuyorlar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.