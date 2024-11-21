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Taciz anları saniye saniye kamerada! Asansöre bindi yetmedi dairesinin kapısına kadar takip etti: Elini kolunu sallayarak girdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.11.2024 17:03
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Tayland'da ismi açıklanmayan bir kadın asansörde yabancı bir adam tarafından cinsel tacize uğradıktan sonra panik içinde kaçtı. Mağdur daha sonra Kanal 8'e verdiği röportajda olayın gece geç saatlerde işten eve geldiği sırada meydana geldiğini açıkladı. Bu adamı tanımadığını ve onunla daha önce hiç tanışmadığını iddia etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sonrasında ismi açıklanmayan kadın polise şikayetçi oldu.

Taciz anları saniye saniye kamerada! Asansöre bindi yetmedi dairesinin kapısına kadar takip etti: Elini kolunu sallayarak girdi

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'da ismi açıklanmayan bir kadın gece vardiyasını bitirdikten sonra motosiklet taksiyle eve oldukça geç bir saatte döndüğünü söyledi. Apartmanının kapısındayken motosiklete binen kırmızı uzun kollu gömlek giyen bir adamın kendisini takip ettiğini fark etti. Bu kişi apartmanda bir yaşayan olduğu düşünüldüğü için güvenlik noktasından kolaylıkla geçti. Güvenlik noktasından geçen adam kadını asansörün içine kadar takip etti.

AYNI ASANSÖRE BİNDİLER

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Adamın kendisiyle aynı katta asansörden inmesi üzerine durumdan şüphelenen kadın bir şeylerin ters gittiğini anladı ve hemen dairesine girmemeye karar verdi. Lobiye gitmek için asansöre geri bindi ve adamda onunla geldi.

Kadını takip eden adam asansörde önce onunla konuşmaya çalıştı ardından ise kadına dokunarak elini tutmaya çalıştı. Bu sırada güvenlik kamerasında kadının adama dokunmamak için sindiği ve geriye doğru hareket etmeye çalıştığı görüldü. Asansör kapısı açıldığında kadın koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntüleri polis ihbarının sonrasında sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland cinsel taciz
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