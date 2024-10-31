'Zengin koca arıyorum’ pankartıyla sokak sokak gezdi! Halk uygun eşi bulmak için adeta sefer oldu... "Bundaki para kimsede yok"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede popüler olurken tepkileri de beraberinde getirdi. Görüntülerde bir kadın 'Zengin koca arıyorum’ pankartıyla sokak sokak gezdi.

Kadının yanına ilk olarak elindeki telefonda görüntülü görüşme açık bir şekilde bir adam yaklaştı ve, "Bir koca buldum. Batmanlı. 1.80 boyu var. Petrolleri var. Seni Batman'da her yerde gezdirir. Hep bunların hepsi zengin. Bir tanesini bulsan tamamdır" dedi.

Daha sonra ise kadının yanına başka bir adam geldi ve o ada kendi adayını, "Bundaki para kimsede yok" diyerek övdü. O anlara sosyal medyadan tepki gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadın kendine sponsor arıyor, hiç değilse dürüst." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ama bunu neden yapıyorsun ki?" yorumunda bulundu.