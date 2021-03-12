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Türk gölge oyunu “Karagöz ve Hacivat” Amerika tiyatrosunda

Seray Üstün Seray Üstün 12.03.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin geleneksel gölge oyunu Karagöz, Amerika’nın saygın tiyatrolarından ‘Hamlet Isn’t Dead’in (Hamlet Ölmedi) repertuarına alındı. Tiyatro, Amerikalı sanatçılarla Shakespeare'in Hamlet’ini Karagöz gölge oyunu formatında sahneye taşıyor.

New York’ta bulunan tiyatro grubu ‘Hamlet Isn’t Dead (Hamlet Ölmedi)’ kurulduğu günden bu yana William Shakespeare'in oyunlarını sahneye taşıyan gösteriler düzenliyor. Amerika’da geniş izleyici kitlesine sahip olan ekip Türk gölge oyunu Karagöz’e repertuarında yer verdi. Hamlet’in çağdaş yorumla seyirciyle buluştuğu oyunda, Amerika’ya taşınan Karagöz ve arkadaşlarının tiyatro kurup Hamlet’i oynama hikayelerini konu ediniyor.

ULUSLARARASI TANINIRLIK

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Dream of Hamlet adlı oyunu Broadway başta olmak üzere Amerika’da yaptığı gösterilerle uluslararası bir tanınırlığa ulaşan oyuncu ve yazar Ayhan Hülagü yönetiyor. David Andrew Laws artistik direktörlüğünü üstlenirken Jardon Waters ile Amy Liou tüm karakterlere can veriyor.

New York Manhattan’da provaları devam eden oyun için 35 tasvir tasarlandı. Geleneksel gölge oyununda olduğu karakterlerin deve yahut manda derisinden tasarlandığı gösteride iki Amerikalı sanatçı tüm karakterleri seslendiriyor.

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U.S Karagoz Theatre Company’de Hamlet’i farklı bir yorumla geçtiğimiz sezonda sahneye koyan sanatçı, tüm karakterleri kendi sahnelemişti. Oyunu Amerikalı oyuncu ve seyircilere göre yeniden yorumlayan Hülagü, Türk tiyatrosunun uluslararası görünürlüğüne dev katkı sunmaya devam ediyor. Amerika’da yirmi farklı eyalete turne yapan sanatçı, National Puppetry Festival, Hollywood Fringe Festival gibi uluslararası festivallerde gösteriler, atölyeler düzenlemişti.

ÇEVRİMİÇİ OLARAK BAŞLAYACAK

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Geleneksel tiyatroyu çağdaş yorumlarla Amerikalı seyirciyle buluşturan Ayhan Hülagü, sahnelenme sürecini, “Hamlet Isn’t Dead’in sanat yönetmeni Valerie Chong Nigg, geçen yıl Broadway’deki gösterilerimi izlemiş. Oyundan ve geleneksel formun hikayesinden çok etkilenmiş. Sonraları oturup konuştuk, neler yapabileceğimiz üzerine kafa yorduk. Kendi tiyatrolarında aynı oyunu sahneleme mi teklif ettiler. Shakespeare ile ilişkilerini bildiğim için onlara Hamlet’i teklif ettim ve çok hoşlarına gitti. Yola koyulduk.” sözleriyle anlattı.

‘Dream of Hamlet’ Mart ayı sonunda Hamlet Isn’t Dead tiyatrosu çatısında online gösterilere başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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