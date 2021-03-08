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71. Berlin Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu! Türkiye’den tek yapım olan Okul Tıraşı’na ödül geldi

Seray Üstün Seray Üstün 08.03.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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71. Berlin Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu! Türkiye’den tek yapım olan Okul Tıraşı’na ödül geldi

Ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın yeni filmi “Okul Tıraşı” (Brother’s Keeper), 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’ne (Berlinale) Türkiye’den seçilen tek yapım oldu. Okul Tıraşı filmi FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu) Ödülü’ne layık görüldü.

Pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen sinema dünyasının en prestijli festivallerinden, 71. Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Adina Pintilie, Nadav Lapid, Mohammad Rasoulof, Jasmila Zbanic, Gianfranco Rosi ve Ildiko Enyedi gibi önemli isimlerin yer aldığı Uluslararası Yarışma jürisi 'Altın Ayı' ödülüne Radu Jude imzalı 'Bad Luck Banging or Loony Porn' filmini layık gördü.

Jüri Büyük Ödülü’nü Ryusuke Hamaguch'un 'Wheel of Fortune and Fantasy' adlı filminin olurken bu yıl ilk kez cinsiyet ayrımı yapılmadan verilen 'En İyi Oyuncu Ödülü', "I’m Your Man" filmindeki rolüyle Maren Eggert’ın oldu. En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü ise 'Forest–I See You Everywhere' filmindeki rolüyle Lilla Kizlinger‘e verildi. Ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın, festivalin (Berlinale) Panorama bölümünde yarışan yeni filmi “Okul Tıraşı” (Brother’s Keeper) ise FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu) Ödülü’ne layık görüldü.

71.BERLİN FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

  • Altın Ayı: Radu Jude-Bad Luck Banging or Loony Porn
  • Jüri Büyük Ödülü: Ryusuke Hamaguchi–Wheel of Fortune and Fantasy
  • Jüri Ödülü: Maria Speth-Mr Bachmann and His Class
  • En İyi Yönetmen: Denes Nagy–Natural Light
  • En İyi Oyuncu: Maren Eggert–I’m Your Man
  • En İyi Yardımcı Oyuncu: Lilla Kizlinger–Forest–I See You Everywhere
  • En İyi Senaryo: Hong Sang-soo-Introduction
  • FIPRESCI Ödülü: Ferit Karahan-Okul Tıraşı
  • Üstün Sanatsal Katkı Ödülü: Yibran Asuad-A Cop Movie
  • Encounters Seçkisin–En İyi Film: Alice Diop-We
  • Encounters Seçkisi–Jüri Özel Ödülü: Le Bao-Taste
  • Encounters Seçkisi–En İyi Yönetmen: Ramon Zürcher ve Silvan Zürcher-The Girl and the Spider and Denis Cote-Social Hygiene
  • Encounters Seçkisi–Özel Mansiyon: Fern Silva-Rock Bottom Riser

OKUL TIRAŞI HAKKINDA

okul tıraşı

“Okul Tıraşı”, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un hikâyesi... Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van’ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi. Ferit Karahan’ın, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı “Okul Tıraşı”, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor. Editörlüğünü Sercan Sezgin’in ve Hayedeh Safiyari’nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi’nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstleniyor.

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