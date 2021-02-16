Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan son haliyle dikkat çekti

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, gündemin merak edilen isimleri arasında yer aldı.

Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken Seher Dilovan, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında oldu.

Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına katılan Seher Dilovan ve oğlu Alan Dere, seyircilerin araştırma konusu oldu.

Seher Dilovan müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkarmıştı. Türk halk müziği sanatçısı olan. Seher Dilovan siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Seher Dilovan, 4 Mart 1971 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Aslen Tunceli Mazgirt’lidir.

11 yaşındayken bir yıl boyunca devam ettiği Ankara Devlet Konservatuvarı’nda bale eğitimini maddi imkânsızlıklar yüzünden bıraktı, 15 yaşında girdiği sınavları kazanarak Ankara Radyosundan profesyonel müzik hayatına adım attı.

Ankara Radyosu gençlik korosu’nda altı ay stajyer olarak yer aldı.

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur.

Seher Dilovan, albüm çalışmaları dışında İsviçre‘nin başkenti Cenevre‘de restoran işletmektedir.

Seher Dilovan, evlidir ve 2002 doğumlu Alen Dere adında bir oğlu vardır.



