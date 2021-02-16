MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan son haliyle dikkat çekti

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan son haliyle dikkat çekti

16.02.2021 16:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan son haliyle dikkat çekti

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan ve oğlu Alan Dere, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Ünlü sanatçı yıllara meydan okuyan görüntüsüyle gündem oldu.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, gündemin merak edilen isimleri arasında yer aldı.

Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken Seher Dilovan, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında oldu.

151206012_1158352224596076_1241257650294093083_n

Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına katılan Seher Dilovan ve oğlu Alan Dere, seyircilerin araştırma konusu oldu.

147086235_3809287725794836_9185899717065771140_n

Seher Dilovan müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkarmıştı. Türk halk müziği sanatçısı olan. Seher Dilovan siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.

136663764_1207967516601027_8763422119974888208_n

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Seher Dilovan, 4 Mart 1971 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Aslen Tunceli Mazgirt’lidir.

11 yaşındayken bir yıl boyunca devam ettiği Ankara Devlet Konservatuvarı’nda bale eğitimini maddi imkânsızlıklar yüzünden bıraktı, 15 yaşında girdiği sınavları kazanarak Ankara Radyosundan profesyonel müzik hayatına adım attı.

134518460_487856898847766_7409068868214681849_n

Ankara Radyosu gençlik korosu’nda altı ay stajyer olarak yer aldı.

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur.

Seher Dilovan, albüm çalışmaları dışında İsviçre‘nin başkenti Cenevre‘de restoran işletmektedir.

Seher Dilovan, evlidir ve 2002 doğumlu Alen Dere adında bir oğlu vardır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Akraba olduklarını çok az kişi biliyorAkraba olduklarını çok az kişi biliyor
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Fenerbahçe'de Altay Bayındır bombası

Fenerbahçe'de Altay Bayındır bombası

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Diğer Haberler

Sibel Kekilli'den sıra dışı bir proje

Sıra dışı bir projeyle geri dönüyor

Ebru Şahin ile Cedi Osman ayrıldı mı?

Ebru Şahin ile Cedi Osman ayrıldı mı?

Volkan Konak aylar sonra Türkiye'de

Bir buçuk yıl sonra Türkiye'de!

Cüneyt Özdemir ve Gülşen Bubikoğlu arasındaki akrabalık bağı! Çok az kişi biliyor

Akraba olduklarını çok az kişi biliyor

Hazar Ergüçlü: Aynayla imtihan

Hazar Ergüçlü: Aynayla imtihan

Bella Thorne müstehcen klibiyle olay oldu

Müstehcen klibi şoke etti! Yok artık...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.