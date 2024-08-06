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Türk işi Aşk Adası'nda romantik anlar gitti yerine kavga geldi! Şoke eden anlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.08.2024 11:10
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GAİN platformunda yayınlana Aşk Adası ilginç anlarıyla gündeme geliyor. İngiltere'nin en müstehcen yarışması Love Island'ın Türk versiyonu olan yarışmada genelde romantik anlar yaşanıyordu. Aşk Adası'nda bu sefer ortam gerildi.

Türk işi Aşk Adası'nda romantik anlar gitti yerine kavga geldi! Şoke eden anlar

MYNET- İngiltere’de yayınlanan Aşk Adası yarışması müstehcen anlarıyla sık sık ülkemizde de gündeme gelen bir yarışma. Love Island kısa süre önce Türkiye’ye de geldi.

Sunuculuğunu Saba Tümer’in yaptığı Aşk Adası yarışması ilk tanıtımda bile çok konuşulmuştu.

Aşk Adası'nın tanıtımında "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı..." ifadeleri kullanılmıştı.

ROMANTİZM YERİNİ KAVGAYA BIRAKTI

Aşk Adası yarışmacıları zaman zaman romantik zaman zaman da gerilimli anlar yaşıyor. Mynet'te yer alan haberde; son bölüm fragmanında o romantik ve erotik anlar geride kaldı.

"Bundan sonra laflarına dikkat edeceksin" diyerek sinirlenen Emirhan Rabia'ya "Etmiyorum" diyerek bağırdı.

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"Edeceksin lan" diyerek sinirlenen yarışmacının bir kadına karşı bu tavrı eleştiri aldı.

Rabia ise ağlayarak "Bıktım artık gerçekten sıkıldım ya" diyerek isyan etti.

RTÜK İNCELEMEYE ALMIŞTI

Aşk Adası fragmanı yayınlanır yayınlanmaz olay olmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Aşk Adası’ isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

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RTÜK Başkanı Şahin, “Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan 'Aşk Adası' isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz" demişti.

Aşk Adası şimdilerde Gain'de 27. bölüme kadar geldi.

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Anahtar Kelimeler:
aşk adası
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