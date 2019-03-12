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Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'tan yeni açıklama! '10 yaşından beri kızların üstündeyim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt, son yaptığı paylaşımla "10 yaşından beri kızların üstündeyim, ciğerlerini biliyorum" diyerek pes dedirtti.

Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'tan yeni açıklama! '10 yaşından beri kızların üstündeyim'

Sosyal medya hesabı açıklama yaparak Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt, kadınlar hakkında son sözlediği sözlerle tüm tepkileri üzerine çekti.

Kendisini haklı bulan bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaşan Alakurt, "10 yaşından beri kızların üstündeyim" dedi.

TÜRK KADINLARINA HAKARET ETMİŞTİ

"Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." diyen Mehmet Akif Akif tepki çeken paylaşımlarına devam ediyor.

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"10 YAŞINDAN BERİ KIZLARIN ÜSTÜNDEYİM"

Türk kadınına hakaret ettiği için tüm tepkileri üzerine çeken Alakurt, kendisine mesaj atarak haklı olduğunu söyleyen takipçisine verdiği cevapla bu kadarına da pes dedirtti. Alakurt, takipçisine "10 yaşından beri kızların üstündeyim arkadaşım ciğerlerini biliyorum" dedi.

Mehmet Akif Alakurt'tan Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!Mehmet Akif Alakurt'tan Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!
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