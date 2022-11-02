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  4. Türk lirasını tuvalete atmıştı! Mika Can son pozlarıyla tartışma yarattı

Türk lirasını tuvalete atmıştı! Mika Can son pozlarıyla tartışma yarattı

02.11.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun yaptığı bir paylaşımda 100 TL'yi klozete atınca tepki çekmişti. Gözaltına alınan fenomen Mika, daha sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Mika Can, süper minisi ile verdiği pozlarla yine takipçilerini şaşırtmayı başardı.

Türk lirasını tuvalete atmıştı! Mika Can son pozlarıyla tartışma yarattı

Mika Can Raun son dönemde skandallara imza atıyor. Cinsel ilişki anını paylaşmak, tuvalete girdiği anlarda fotoğraf çekmek gibi skandallar sonrası geçtiğimiz günlerde 100 liralık banknotları klozete atarken video yayınlayan Mika Raun, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı.

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İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mika Raun sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Mika Can, yine takipçilerini şaşırtmayı başardı.

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Süper minisiyle ayna karşısında, dilini çıkararak poz veren Mika Can, takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.

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Bir takipçisinin, 'Biri doktorunu arasın! İyice delirdi' yorumu çok sayıda beğeni aldı.
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