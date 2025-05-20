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Türk markalı helva acilen geri çağırıldı! Raflardan toplatılıyor...

Almanya’da satışta olan Türk markalı vanilyalı aromalı helva acilen raflardan toplatılıyor. Salmonella riski nedeniyle ürün marka tarafından geri çağırıldı.

Türk markalı helva acilen geri çağırıldı! Raflardan toplatılıyor...

Almanya’da dağıtımı yapılan Türk markalı bir helva ürününde Salmonella bakterisi tespit edilmesi üzerine, TOK Gıda firması tarafından resmi geri çağırma başlatıldı.

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Sadece belirtilen parti numaralı ve son tüketim tarihli partisi geri çağırma kapsamında yer aldığı öğrenildi. TOK Food yetkilileri, gıda güvenliği çerçevesinde önlem olarak bu adımı attıklarını ve tüketicilere herhangi bir mağduriyet yaşatmadan iade sürecini tamamlayacaklarını açıkladı.

Geri çağrılan ürün bilgileri şöyle:

Sebahat Vanilya Aromalı Helva
Parti numarası: 2024331
Son Tüketim Tarihi: 26.11.2026

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SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yaşlılar, çocuklar ve hamileler için ciddi sağlık riski taşıyan bir bakteridir. Geri çağrılan helvayı tüketen kişilerde birkaç saat ile birkaç gün içinde karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi semptomlar görülebilir. Bu belirtileri yaşayanların doktora başvurması tavsiye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
helva
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