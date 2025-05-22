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Türk Mutfağı Haftası kutlandı! Geleneksel lezzetler damakları şenlendirdi: "Yemeğin kaynadığı tencere aynı zamanda şifa kaynağıdır"

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Kocaeli'de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla başladı. İzmit Merkez Bankası önünden bando eşliğinde başlayan yürüyüşle start alan program, Kent Meydanı'nda devam etti. Etkinlikte, Kocaeli'ye özgü yöresel lezzetler vatandaşlarla buluştu. Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kocaeli'de program düzenlendi.

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İzmit Merkez Bankası önünden bando eşliğinde başlayan yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi.

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PROTOKOLDEN VATANDAŞLARA YEMEK İKRAMI

Etkinlik alanında kurulan büyük kazanlarda kaynatılan tarhana çorbası ve sebzeli bulgur pilavı, protokol üyeleri tarafından vatandaşlara ikram edildi. Yetkililer çorba karıştırıp pilav servis ederken, stantlardaki yöresel ürünleri tanıtarak Kocaeli mutfağını öne çıkardı.

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YOĞUN İLGİ GÖREN TATLAR

Pişmaniye, ayva cezeryesi, Samanlı Dağları zeytini, Karamürsel simit dolması, mancarlı pide, üzüm hoşafı, geleneksel şerbetler, tarhana çorbası ve sebzeli bulgur pilavı gibi tatlar yoğun ilgi gördü.

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"YEMEĞİN KAYNADIĞI TENCERE AYNI ZAMANDA ŞİFA KAYNAĞIDIR"

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Türk mutfağının sadece damak tadı değil, aynı zamanda kültürel miras olduğuna dikkat çekerek, "Yemeğin kaynadığı tencere aynı zamanda şifa kaynağıdır.

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Gastronomi artık turizmin ayrılmaz bir parçasıdır. Kocaeli mutfağını tanıtmak, geleneksel tatlarımızı geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.

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ETKİNLİKLERE YOĞUN KATILIM

Etkinliklere Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı türk mutfağı farklı lezzetler
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