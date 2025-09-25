Türk mutfağının vazgeçilmezi tarhana, asırlardır cazibesini koruyor

Geleneksel tadından taviz verilmeden modern şartlarda tonlarca tarhana üretenler, bu yıl da kış hazırlıkları kapsamında tarhana üretimine ağırlık verdi. Çeşitli hastalık ve virüslere karşı vücut direncini arttırması ile de bilinen tarhanaya her yıl talebin arttığı belirtildi.

"ORTA ASYA’DAN BU YANA SÜRE GELEN GELENEKSEL TARHANA"

Gerek çalışma hayatının getirdiği yoğunluk gerekse apartman yaşantısındaki kısıtlı imkanlar nedeniyle tarhana yapma imkanı bulamayan aileler için geleneksel tarhana üretimini sürdürdüklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Orta Asya’dan bu yana süre gelen geleneksel tarhanayı asırlar öncesinde olduğu gibi özelliklerini koruyarak üretiyoruz. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan tarhana çorbasının gerek içerisindeki maddeler gerekse kullanılan baharatlar nedeniyle oldukça besleyici ve çeşitli hastalık ve virüslere karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Mayalanma yani fermantasyon sonucu elde edilen tarhana her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilecek bir besin olduğu gibi bol miktarda A, B ve özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, kükürt gibi vücuda çok faydalı maddeler içerir. Tarhana; Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, nefes borusunu temizler, damar tıkanıklığı ve daralmasını önler. Doğal tokluk hissi verdiğinden dolayı adeta zayıflama ilacı gibidir. Kansere karşı da ciddi koruma sağlayan besindir" diyerek Türkiye’de tarhana tüketiminin her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

"YAŞAM KOŞULLARI DEĞİŞTİĞİ İÇİN EVLERDE YAPIMI ZORLAŞTI"

Anadolu’da hemen hemen her yörede kış için hazırlanan yiyecekler arasında ilk sıralarda yer alan tarhananın sevilerek tüketilmesine rağmen artık evlerde üretiminin zorlaştığını belirten Tonkul, halktan gelen talepler doğrultusunda her yıl tarhana üretiminin artarak devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda yemek olarak hazırlanması oldukça pratik olan tarhananın Türk mutfağında yerinin çok önemli olduğunu kaydeden Ahmet Tonkul, "Geleneksel gıdalarımızın pek çoğu zamana ya da çeşitli yeniliklere yenik düştü. Ancak tarhana asırlardır cazibesinden bir şey kaybetmedi. Genç kuşaklar tarafından da sevilerek tüketiliyor" dedi.

