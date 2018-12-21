Türk müziğinin usta ismi Cüneyt Kosal hayatını kaybetti

1931 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Cüneyt Kosal, ünlü bestekâr Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin bir zamanlar yaşadığı mahallede doğup büyüdü. Babası Mehmet Vedat Kosal hukukçu bir noterdi. Müziğe ilgisi ise annesi Sâcide Kosal'ın kanun ve ud çalma yeteneğinden başlamıştır. Emin Ongan ile tanıştıktan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katılmaya başlayan Kosal, kanun eğitimi sonrası Nevzat Atlığ'nın teşvikiyle 1952'den itibaren radyoda da icra etmeye başladı. Nevzat Atlığ kendisi hakkında, "Kosal, sağlam perdeleri ve ritim anlayışı itibarıyla, özellikle toplu icrada bir denge unsuru olarak her zaman ön sırada aranmıştır. Türk müziği nazariyatını çok iyi bilmesi ve araştırıcı tarafının kuvvetli olması itibarıyla, kendisine her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Özenle toplayıp derlediği kütüphanesinin değeri de çok büyüktür." demiştir.

Acı haberi İBB Kültür duyurdu! Yapılan açıklamada; "Yakın dönem Türk musikisinin en önemli üstatlarından Cüneyt Kosal’ın vefatını teessür ile öğrendik. Yeri doldurulamayacak büyük bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.

İsim babası da olduğu ‘Klasik Türk Sazları Beşlisi’nin bir üyesi olan Cüneyt Kosal, yurtiçi ve yurtdışında pek çok icra sergiledi ve kayıt yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Araştırmaları Merkezi'ne Türk musikisi nota arşivini bağışlayan Kosal'ın ismi, Üsküdar'da bir sokağa verilmiştir.

TRT Müzik kanalında yayınlanan bir belgeselde de Kosal'ın hayatı anlatılmış ve 2016 yılında Beyoğlu Belediyesi'nce verilen ‘Itri Türk Mûsikîsi Ödülleri'nde, ‘Hayat Boyu Başarı Ödülü’ takdim edilmiştir.



