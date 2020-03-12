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Türk pop müziğinin en popüler ismi Demet Akalın oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda Şubat ayında müzik dünyasının en çok konuşulan ses sanatçılarını belirledi.

Türk pop müziğinin en popüler ismi Demet Akalın oldu

Yapılan araştırmaya göre ayın en popüler ses sanatçısı Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın oldu. Yakın dostları Deniz Seki, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu ile yeni şarkı çıkaran Akalın, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile Şubat ayı boyunca medyada 4 bin 51 haberde yer aldı.

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Hadise ise, medyada 3 bin 506 habere yansıyarak Şubat ayının en popüler ses sanatçılarından oldu. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait Düşerim parçasının klibi için kamera karşısına geçen Seda Sayan ise ay boyunca medyada 2 bin 432 habere yansıdı. Murat Boz da Şubat ayında 2 bin 122 habere yansımasıyla, medya gündemine adını yazdırdı.

Ünlü popçu Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile hayatını 650 kişinin katıldığı düğün ile birleştirdi. Ünlülerin akın ettiği düğün töreni görkemli anlara sahne olurken, medyada da büyük ilgi gördü. Ay boyunca bin 880 habere adını yazdıran Özbey, müzik camiasında Şubat ayının en popüler isimleri arasında yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Magazin Gazetecileri Derneği,

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