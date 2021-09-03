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Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı

03.09.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1998 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanına layık görülen İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. 86 yaşında vefat eden sanatçı, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı

İnci Çayırlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 11.00 sıralarında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na getirildi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çayırlı'nın kızı Canan Atalay, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı.

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"HER AÇIDAN BÜYÜK BİR SANATÇIYDI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her açıdan çok büyük bir sanatçıydı. Müstesna bir geleneğin temsilcisiydi. Müzik dünyamızın en önemli üstatlarının yanında yetişmişti. Yüksek sanat kalitesinin yanında genç sanatçılar için örnek teşkil eden duruşundan hiçbir zaman taviz vermemişti. Bir röportajında Türk Müziği'ne olan ilgisinin babasının evden döndüğünde çaldığı radyosunda duyduğu şarkılarla başladığını ve hiç azalmadan artarak devam ettiğini belirtmişti. Eşsiz sesi ve yorum gücüyle sadece sanatseverleri değil bir hoca olarak yetiştirdiği öğrencilerin arasında da unutulmaz bir isim olarak kalmayı başardı. Bundan sonra da daima aramızda, zihnimizde yaşayacak. Sanata verdiği değer için Türk Müziği'ne kattığı her şey için kendisine müteşekkiriz. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine sabırlar diliyorum. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.
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"BÖYLE BİR ANANEYE SAHİP OLDUĞUM İÇİN BÜYÜK ONUR DUYUYORUM"

İnci Çayırlı'nın kızı Canan Atalay, " Böyle bir anneye sahip olduğum için büyük onur duyuyorum. Kendisinin sesinden büyük bir keyifle dinlediğimiz ve sana vasiyetimdir dediği 'Birtanem'in sözlerindeki gibi 'Bir sabah baktım ki birtanem sen yoksun' bana bıraktığın bu onurlu miras ve öğrettiğin her şey için minnettarım. Hep derdin ya baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Sen yeri hiç doldurulamayacak bir seda bıraktın ve geçtin hayatımızdan. Hoşçakal annem. Huzurla uyu. Umarım en büyük aşkım dediğin sevgili Atatürk'üne kavuşmuşsundur" dedi.

İnci Çayırlı'nın öğrencisi Mehmet Şahin, sahnede dua ettikten sonra helallik aldı. Yapılan konuşmaların ardından İnci Çayırlı'nın tabutu Teşvikiye Camii'ne götürüldü.


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