YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Türk simidi dış basında ünlendi: Financial Times manşetinde! Zenginin de fakirin de vazgeçilmezi: Dünya, 'isimsiz emekçiyi' yeni keşfetti...

Türkiye’nin sevilen sokak lezzeti simit, Financial Times’ın manşetinde yer buldu. 'Türk mutfağının isimsiz emekçisi' olarak tanımlanan simit, zengin sofralardan yoksul tezgahlara kadar uzanan hikayesiyle İstanbul’un zamansız süper gıdası olarak övüldü.

Türk simidi dış basında ünlendi: Financial Times manşetinde! Zenginin de fakirin de vazgeçilmezi: Dünya, 'isimsiz emekçiyi' yeni keşfetti...
Sedef Karatay

Financial Times, Türkiye’nin ikonik sokak lezzeti simidi mercek altına aldı. Türk mutfağının isimsiz emekçisi olarak nitelenen simit, hem yoksul hem de zengin sofralarının ortak noktası olarak tanımlanıyor.

Türk simidi dış basında ünlendi: Financial Times manşetinde! Zenginin de fakirin de vazgeçilmezi: Dünya, isimsiz emekçiyi yeni keşfetti... 1

Haberde, simidin Osmanlı’dan günümüze uzanan yolculuğu ve İstanbul’un sokaklarında yarattığı hareketlilik vurgulanıyor.

Türk simidi dış basında ünlendi: Financial Times manşetinde! Zenginin de fakirin de vazgeçilmezi: Dünya, isimsiz emekçiyi yeni keşfetti... 2

MÜSLÜM SÜMBÜL’ÜN HİKAYESİNİ KONU ALDI

Haberde, İstanbul Karaköy sokaklarında başındaki tepsiyle simit satan Müslüm Sümbül’ün hikayesi ön planda. Başının üzerinde taşıdığı tahta tepsinin, susamlı altın rengi simitlerle dolu olduğu belirtiliyor. Tepsisinin ağırlığının 10 ila 20 kg arasında olduğunu söyleyen Sümbül, “Bu ağırlık, birkaç simit sattıktan sonra bile azalmıyor” diyerek hikayesini anlatıyor.

Türk simidi dış basında ünlendi: Financial Times manşetinde! Zenginin de fakirin de vazgeçilmezi: Dünya, isimsiz emekçiyi yeni keşfetti... 3

“İSTANBUL’UN ÇİĞNENEBİLİR, ZAMANSIZ SÜPER GIDASI”

Financial Times, simidi “İstanbul’un çiğnenebilir, zamansız süper gıdası” olarak övüyor. Osmanlı döneminden beri şehirde birleştirici bir rol oynayan simit, sokak tezgahlarından lüks restoranlara kadar her yerde kendine yer buluyor. Haberde, simidin hem lezzeti hem de kültürel önemiyle Türkiye’nin gastronomi mirasının bir sembolü olduğu vurgulanıyor.

Türk simidi dış basında ünlendi: Financial Times manşetinde! Zenginin de fakirin de vazgeçilmezi: Dünya, isimsiz emekçiyi yeni keşfetti... 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evliya Çelebi övgüyle bahsetmişti: Tescillendi!Evliya Çelebi övgüyle bahsetmişti: Tescillendi!
Özel yetiştiriliyor: Hastalığa dayanıklı...Özel yetiştiriliyor: Hastalığa dayanıklı...

Anahtar Kelimeler:
Simitçi İstanbul simit Financial Times
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.