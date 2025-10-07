Türk simidi dış basında ünlendi: Financial Times manşetinde! Zenginin de fakirin de vazgeçilmezi: Dünya, 'isimsiz emekçiyi' yeni keşfetti...

Financial Times, Türkiye’nin ikonik sokak lezzeti simidi mercek altına aldı. Türk mutfağının isimsiz emekçisi olarak nitelenen simit, hem yoksul hem de zengin sofralarının ortak noktası olarak tanımlanıyor.

Haberde, simidin Osmanlı’dan günümüze uzanan yolculuğu ve İstanbul’un sokaklarında yarattığı hareketlilik vurgulanıyor.

MÜSLÜM SÜMBÜL’ÜN HİKAYESİNİ KONU ALDI

Haberde, İstanbul Karaköy sokaklarında başındaki tepsiyle simit satan Müslüm Sümbül’ün hikayesi ön planda. Başının üzerinde taşıdığı tahta tepsinin, susamlı altın rengi simitlerle dolu olduğu belirtiliyor. Tepsisinin ağırlığının 10 ila 20 kg arasında olduğunu söyleyen Sümbül, “Bu ağırlık, birkaç simit sattıktan sonra bile azalmıyor” diyerek hikayesini anlatıyor.

“İSTANBUL’UN ÇİĞNENEBİLİR, ZAMANSIZ SÜPER GIDASI”

Financial Times, simidi “İstanbul’un çiğnenebilir, zamansız süper gıdası” olarak övüyor. Osmanlı döneminden beri şehirde birleştirici bir rol oynayan simit, sokak tezgahlarından lüks restoranlara kadar her yerde kendine yer buluyor. Haberde, simidin hem lezzeti hem de kültürel önemiyle Türkiye’nin gastronomi mirasının bir sembolü olduğu vurgulanıyor.