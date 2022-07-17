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Türk sinemasının acı kaybı! Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

17.07.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kanal', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi pek çok filme imza atan Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral (80), Antalya'nın Kumluca'da ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk sinemasının acı kaybı! Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

Antalya Kaş'ta yaşayan yönetmen Erden Kıral, vücut enfeksiyonu nedeniyle 10 gün önce Kumluca'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Kıral, çoklu organ yetmezliği nedeniyle buğun öğleden sonra hayatını kaybetti.

Yönetmen Erden Kıral'ın cenazesinin, yakınları tarafından Kumluca'daki özel hastaneden alınıp İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

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ERDEN KIRAL KİMDİR?

1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezun oldu.

Çeşitli dergilerde sinema yazıları yazdı, dünya sinemasına ilişkin araştırmalar yaptı.

Birçok sinema festivalinde jüri başkanlığı ve üyeliği yapan Erden Kıral onlarca ödül kazandı.

Kıral'ın imzasının bulunduğu filmler şöyle:

  • Kumcu Ali Yaşar (1968)
  • Kanal (1978)
  • Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)
  • Hakkâri'de Bir Mevsim (1982)
  • Ayna (1984)
  • Dilan (1987)
  • Av Zamanı (1988)
  • Mavi Sürgün (1993)
  • Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)
  • Ay Hikâyeleri (1996)
  • Avcı (film, 1997)
  • Baba (2000)
  • Baba Evi (2001)
  • Babam ve Biz (2002)
  • Canım Kocacığım (2002)
  • Yolda (2005)
  • Vicdan (2008)
  • Haliç (2010)
  • Kuş (Yük) (2012)
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erden kıral
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