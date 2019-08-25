Türk Telekom Wi-Fi 6 denemesini gerçekleştirdi

Dünya 5G teknolojilerine odaklanmışken, kablosuz ağ bağlantıları alanında da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Wi-Fi 6’yı geçtiğimiz aylarda duyuran birlik, yeni nesilde paraziti minimuma indirip, yüksek hızları kablosuz olarak kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bugün ise Türkiye’nin ilk Wi-Fi 6 denemesi Türk Telekom tarafından gerçekleştirildi.

TT, Acıbadem yerleşkesinde kurulan test laboratuvarında ilk kez denediği Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisiyle bir önceki nesil olan 802.11ac standartına göre tam 2,5 kat daha yüksek hıza ulaştığını açıkladı.

Wi-Fi 6 routerlar sayesinde gecikmelerde yüzde 75 iyileşme olacak. Ayrıca Wi-Fi 6 teknolojisi bir önceki nesle göre desteklediği cihaz kapasitesini 4 kat artırdığından, yakın gelecekte hayatın her alanında karşımıza çıkacak olan IoT cihazlarının sorunsuz çalışmasına olanak sağlayacak.

Türkiye’de bu testi gerçekleştiren ilk operatör firması olan Türk Telekom, Wi-Fi 6 teknolojisini destekleyecek yeni modemleri ile daha geniş kapsama alanına ve daha yüksek hızlarda kablosuz interneti kullanıcılar ile buluşturacak.