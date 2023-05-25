Türk TikTok fenomenini görenler inanamadı! Dünyaca ünlü isme benzerliğiyle göz kamaştırıyor

Deniz Durmaz, TikTok'ta fenomen olan isimlerden biri. Paylaşımlarıyla viral olan genç fenomeni görenler gözlerine inanamıyor. Yüz htları ve göz rengiyle Angelina Jolie'ye benzeyen ünlü isime 'İnsanlar çift yaratılmış' yorumları yapılıyor.

Deniz Durmaz, TikTok paylaşımlarının dışında oyunculuk kariyeriyle de tanınıyor.

Şampiyon, Adını Sen Koy, Karagül, Alın Yazım ve Deniz Yıldızı gibi dizilerde rol alan oyuncunun esas ismi Özlem Deniz Durmaz.

Durmaz, 19 Kasım 1992 tarihinde İstanbu doğumludur. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesinde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini ise 2009 yılında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisiyle yaşadı.

Instagram'ı da oldukça aktif kullanan Durmaz'ın 166 bin takipçisi bulunuyor.

"YERLİ ANGELINA"

Şu sıralar TikTok platformundaki paylaşımlarıyla konuşulan Deniz'e kullanıcılar 'Yerli Angelina', 'Allah insanları gerçekten çift yaratmış', 'Bu güzellik halis mi?' gibi yorumlarda bulunuyorlar.

Durmaz'ın video paylaşım sitesi TikTok'ta ise 112.1 bin takipçisi bulunuyor. Durmaz, TikTok'ta düzenli olarak canlı yayın yapıyor.





