Türk yapımı ‘Necroman’ kısa filmi uluslararası alanda 20 ödüle layık görüldü

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ercan Er'in üstlendiği, başrolünde ise Hülya Diken'in oynadığı film; Southeast Regional Fest'te 'en iyi korku filmi', Creepy Tree Fest'te 'ürkütücü set tasarımı', Monsterflix Awards'ta 'en iyi yönetmen' ve 'en iyi oyuncu', dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen Santiago Horror Film Fest'te 'resmi seçki alan film' dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.

Çekimleri İstanbul'da tamamlanan 'Necroman' filminin dünya prömiyeri, Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen 'Midsummer Scream Halloween Festival' kapsamında yapıldı. Korku ve gerilim tarzında kısa filmleriyle bilinen yapımcı ve yönetmen Ercan Er'in gerçek hikayeden esinlenerek çektiği film, Southeast Regional Fest’te ‘en iyi korku filmi’, Creepy Tree Fest’te ‘ürkütücü set tasarımı’, Monsterflix Awards’ta 'en iyi yönetmen' ve 'en iyi oyuncu', dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen Santiago Horror Film Fest’te ‘resmi seçki alan film’ dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.