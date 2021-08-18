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Türk yapımı Pota filmi, İspanya’dan ödülle döndü!

18.08.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği Pota adlı film, İspanya'da düzenlenen 21. Cerdanya Film Festivali'nde en iyi filme verilen Sosyal Bakış Ödülü'nü kazandı.

Türk yapımı Pota filmi, İspanya’dan ödülle döndü!

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde yapan Pota adlı film, İspanya'da düzenlenen 21. Cerdanya Film Festivali'nde en iyi filme verilen Sosyal Bakış Ödülü'nü kazandı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği TRT ortak yapımı filmin yapımcılığını ise Halil Kardaş gerçekleştirdi. Sınıflar arasındaki farklılıkları basketbol üzerinden anlatan film, yaşadıkları semte basket potası kuran yoksul çocukların mücadelesini anlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen filmde, genç oyuncu Alp Akar'ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız rol alıyor.

ALTIN PORTAKAL'DAN DA ÖDÜL ALDI

Yönetmen Ahmet Toklu'nun ilk uzun metrajlı filmi olan Pota aynı zamanda bu yıl Antalya Film Festivali'nde "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü"ne değer görüldü.

POTA FİLMİNİN KONUSU

"Ahmet, Rusya'ya giden babası uzun zamandır para gönderemeyince, okul saatleri dışında, yaşadığı yoksul semtin yanındaki lüks ve güvenlikli sitedeki markette çalışmaya başlar. Ahmet, aşık olduğu Kezban'ın, bir gün okula basketbol eşyalarıyla gelen Erhan'a olan ilgisini görünce, basketbol oynamaya karar verir. Ama önemli bir sorun vardır. Semtlerinde basketbol oynayabilecekleri bir pota yoktur. Ahmet bu engeli ortadan kaldırmak için bir yol bulmaya çalışır."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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