Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2. şehidini verdi

Edinilen bilgiye göre, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep’in naaşına ulaşıldı. Trabzon’un Ortahisar ilçe nüfusuna kayıtlı şehit pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in 2 çocuk babası olduğu ve İzmir Çiğli’den 1 yıl önce Konya’da geldiği öğrenildi.

UÇAĞINDA DÜŞME ANI KAMERA

Öte yandan pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in kullandığı uçağın düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yere çakılan uçağın patlayarak alev topuna döndüğü görülüyor. Uçağın patlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Şehit pilotun işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Trabzon’da defnedileceği öğrenildi.

TÜRK YILDIZLARI'NIN İKİNCİ ŞEHİDİ

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında Konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’nın bu acı kazayla birlikte şehit sayısı da ikiye yükselmiş oldu. 13 Mart 2012 tarihinde Türk Yıldızları akrotim ekibinin seçkin üyelerinden biri olan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer de, eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu. 2002 yılında Hava Harp Okulundan mezun olan Yüzbaşı Ümit Özer, 2002-2004 yılları arasında pilotaj eğitimini 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında tamamladıktan sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığına F-5 eğitim pilotu olarak atandı. 2005-2011 yılları arasında 133. Filo Komutanlığında Av-Önleme pilotu olarak görev yapan Yüzbaşı Ümit Özer, 2011 yılında Türk Yıldızlarına katılmıştı.