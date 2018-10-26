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Türkan Şoray gözyaşlarını tutamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 19:53 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Türkan Şoray Kültür Merkezi, sanatçının katıldığı törenle açıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Şoray, "Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum" dedi.

Türkan Şoray gözyaşlarını tutamadı

Sanatçı Türkan Şoray’a Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. İlgiden dolayı güçlükle oturacağı alana ilerleyen Şoray’ı, korumalar çembere alarak ilerledi.TÜRKAN ŞORAY EN MUTLU ANINI YAŞADI
Uysal’ın ardından sahneye çıkan Türkan Şoray’ı vatandaşlar ’Sultan’ tezahüratıyla karşıladı.Çok duygulandığını belirten Şoray gözyaşlarını tutamadı. Şoray, Öylesine mutlu oldum ki bu kadar övgüyü inşallah hak etmişimdir.

Hayatımın gerçekten, en kalbi duygularımla söylüyorum, en mutlu anını yaşıyorum. Kültür merkezine adımın verilmesi bana gururların en büyüğünü yaşattı. Hayat boyu bana bu şerefi yaşatanlara çok teşekkür ediyorum. Ölmeden bu güzelliği yaşamak herkese nasip olmaz" dedi.

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BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da birçok hizmeti tamamladıklarını, ancak bu merkezin olmaması durumunda hizmetlerinin eksik kalacağını dile getirdi. Binanın çok özel olduğunu belirten Ümit Uysal, belediyelerin genelde dev eserler diktiğini kaydetti. Uysal, Dev kuleler önemli değil, toplumda neye yaradığı önemlidir.

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Bu merkezimiz hiçbir apartmanı gölgelemiyor. Şehri beton yığınına boğmuyor. Eserimizin herkese örnek olmasını istedik. Arsız olmasın, estetik olsun istedik, işlevi yüksek olsun. Türkan Şoray oynadığı bütün filmlerinde haksızlıklara karşıydı. Oynadığı filmlerde mazlumdan yanaydı. Türk sinemasının yaşayan efsanesinin ismini o yüzden seçtik. Toplumun bütün kesimlerinin kucakladığı bir sanatçı olduğu için adını verdik" dedi. Başkan Ümit Uysal, Türkan Şoray’ın konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.Konuşmaların ardından Uysal, sanatçıya kilim ve çiçek hediye etti. Açılış Şoray’ın başrolünü oynadığı film gösterimi ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın konseriyle tamamlandı.

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Türkan Şoray Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

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