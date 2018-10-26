Türkan Şoray gözyaşlarını tutamadı

Sanatçı Türkan Şoray’a Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. İlgiden dolayı güçlükle oturacağı alana ilerleyen Şoray’ı, korumalar çembere alarak ilerledi.TÜRKAN ŞORAY EN MUTLU ANINI YAŞADI

Uysal’ın ardından sahneye çıkan Türkan Şoray’ı vatandaşlar ’Sultan’ tezahüratıyla karşıladı.Çok duygulandığını belirten Şoray gözyaşlarını tutamadı. Şoray, Öylesine mutlu oldum ki bu kadar övgüyü inşallah hak etmişimdir.

Hayatımın gerçekten, en kalbi duygularımla söylüyorum, en mutlu anını yaşıyorum. Kültür merkezine adımın verilmesi bana gururların en büyüğünü yaşattı. Hayat boyu bana bu şerefi yaşatanlara çok teşekkür ediyorum. Ölmeden bu güzelliği yaşamak herkese nasip olmaz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da birçok hizmeti tamamladıklarını, ancak bu merkezin olmaması durumunda hizmetlerinin eksik kalacağını dile getirdi. Binanın çok özel olduğunu belirten Ümit Uysal, belediyelerin genelde dev eserler diktiğini kaydetti. Uysal, Dev kuleler önemli değil, toplumda neye yaradığı önemlidir.