Türkan Şoray hastanelik oldu

Türk sinemasının ‘Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçen pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

YEMEK YEMEKTE ZORLANIYOR

Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçı bu yüzden 2 kilo verdi.

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti.

Türkan Şoray daha önce, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.

*Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.