MAGAZİN

Türkan Şoray hastanelik oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, bu kez bağırsak enfeksiyonu yüzünden hastanelik oldu

Türkan Şoray hastanelik oldu

Türk sinemasının ‘Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçen pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

YEMEK YEMEKTE ZORLANIYOR

Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçı bu yüzden 2 kilo verdi.

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti.

Türkan Şoray daha önce, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.

*Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkan Şoray türkan şoray sultan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı! 5 dikiş atıldı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı! 5 dikiş atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Chloe paylaştı Serdar Ortaç yorum yaptı

Chloe paylaştı Serdar Ortaç yorum yaptı

Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşanıyor mu?

Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşanıyor mu?

Murat Boz Aslı Enver'i bu yüzden bırakmış

Murat Boz Aslı Enver'i bu yüzden bırakmış

Arda Turan'ın eşi Aslıhan 3 aylık hamile

Arda Turan'ın eşi Aslıhan 3 aylık hamile

Kadın dizisi setinde Caner Cindoruk'a sürpriz!

Kadın dizisi setinde Caner Cindoruk'a sürpriz!

Survivor 2018 50. bölüm fragmanı! Ünlüler'de Merve Aydın ve Sema tartışması 'Bana niye böyle çıkış yapıyorsun?'

Survivor 2018 50. bölüm fragmanı! Ünlüler'de Merve Aydın ve Sema tartışması 'Bana niye böyle çıkış yapıyorsun?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.